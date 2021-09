Expo-2020: Dubaï lance le plus grand événement mondial depuis la pandémie

Les Emirats arabes unis ont lancé jeudi soir en grande pompe à Dubaï l'Expo-2020, première exposition universelle organisée au Moyen-Orient et plus grand événement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le jeune prince héritier de Dubaï, le cheikh Hamdane ben Mohammed, a officiellement inauguré la cérémonie d'ouverture de cet événement de sept milliards de dollars, avec des effets de lumières dans une enceinte en forme de dôme et des concerts divers, dont ceux de la célèbre diva émiratie Ahlam et de la chanteuse britannique Ellie Goulding.

Reportée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, l'exposition ouvrira ses portes au public vendredi au milieu du désert, à la périphérie de Dubaï, ville déjà connue pour ses gratte-ciels et son goût du luxe. Les Emirats espèrent y accueillir 25 millions de visiteurs.

L'Expo-2020 promet de dévoiler merveilles architecturales et innovations technologiques dans ses nombreux pavillons, représentant plus de 190 pays.

La première exposition universelle s'était tenue à Londres en 1851 au Crystal Palace, une structure construite pour l'occasion. Et à Paris, l'exposition de 1889 avait dévoilé la Tour Eiffel.

L'Expo-2020 aux Emirats promet aussi d'être l'événement le plus grand jamais vu au Moyen-Orient, à un an de la Coupe du monde qui se tiendra dans le riche pays voisin, le Qatar. Dubaï espère accueillir 25 millions de visiteurs pour son exposition universelle de six mois.

Alors que les autorités japonaises avaient banni le public pour ses Jeux olympiques de Tokyo, Dubaï ouvre grand ses portes aux touristes étrangers qui devront porter des masques et respecter une distanciation sociale. Les visiteurs devront avoir été vaccinés ou disposer d'un test PCR négatif.

- Robot panda et pluie solaire -

Les Emirats figurent parmi les pays ayant vacciné le plus rapidement leur population, avec près de 20 millions de doses administrées pour une population d'environ 10 millions d'habitants.

L'Expo-2020 est l'une des grandes ambitions de Dubaï, qui enchaîne les records pour attirer les regards et les touristes, comme avec sa plus haute tour du monde, Burj Khalifa, haute de 828 mètres.

Grâce au délai offert par la pandémie, les Emirats pourront fêter le 2 décembre, en pleine Expo-2020, le 50e anniversaire de la création de cette fédération de sept émirats, dont font partie Dubaï et la capitale Abou Dhabi.

Parmi les attractions attendues: les Harlem Globetrotters et un robot panda chinois. Les amateurs de voyages futuristes pourront visiter une cabine Hyperloop, tandis que les passionnés d'Histoire auront l'occasion de voir un ancien sarcophage dans le pavillon égyptien.

La Chine se vante d'avoir un des plus grands pavillons, en forme d'ampoule, alors que le Maroc a construit le sien en terre faisant valoir des raisons environnementales. Les Néerlandais, eux, auront une pyramide recouverte de plantes comestibles et irriguée par de l'eau de pluie solaire.

La plupart des Etats européens participent à l'événement, malgré l'appel du Parlement européen à le boycotter, "afin de montrer leur rejet des violations des droits humains aux Emirats", selon une résolution votée à la mi-septembre.

En dépit de leurs campagnes de charme internationales, les Emirats sont régulièrement critiqués par les ONG, notamment pour les atteintes à liberté d'expression ou les conditions des travailleurs étrangers, comme ceux déployés en masse pour construire le site de l'Expo-2020.