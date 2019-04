Exportatrice d'ours vers la France, la Slovénie accueille son premier lynx roumain

Célèbre pour ses ours sauvages, dont elle exporte des spécimens en France pour leur réintroduction dans les Pyrénées, la Slovénie a annoncé vendredi avoir fait venir un lynx de Roumanie afin de préserver cette espèce sur son propre territoire.

"Le premier lynx destiné à nous aider à sauver notre population de lynx de l'extinction est arrivé aujourd’hui", a indiqué à l'AFP Maja Sever, porte-parole du programme officiel Life Lynx.

Gorou, un mâle de 27 kilos capturé en Roumanie en février, doit être suivi par neuf autres lynx destinés à renforcer une population locale tombée à une vingtaine d'individus, a-t-il été précisé.

La Slovénie, un pays situé entre Alpes et Adriatique et dont les forêts recouvrent la moitié du territoire, a réussi au siècle dernier à sauver et à voir prospérer sa population d'ours, qui compte aujourd'hui plus d'un millier d'individus.

Elle a fourni depuis 1996 dix ours à la France, dont Claverina et Sorita, deux femelles relâchées dans les Pyrénées à l'automne dernier. Ce programme est toutefois très contesté par certains éleveurs qui dénoncent une menace pour les troupeaux de brebis mais recoit l'approbation d'autres éleveurs qui adaptent leurs techniques de garde, et d'une bonne partie de la population locale.

La Slovénie n'est elle-même pas à l'abri d'une telle fronde: vendredi, un groupement d'éleveurs a exigé du gouvernement qu'il reprennent les tirs de régulation de la faune d'ours et de loups.

Ljubljana avait fixé à 200 le nombre d'ours qui devaient être abattus cette année à des fins de régulation mais ce programme a été gelé par la justice à la suite de la plainte d'une ONG qui a jugé ce chiffre trop élevé.

La Slovénie finance des clôtures électriques pour les éleveurs et dispose de groupes d'intervention spécialisés. Aucun "incident sérieux" avec les humains n'y a été déploré ces dernières années et les dégâts infligés au bétail sont restés stables malgré la hausse de la population, selon les autorités.