Extorsion au marché du Val Fourré: quatre mises en examen

Trois placiers du marché du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ainsi qu'un employé de la mairie, soupçonnés d'extorquer les commerçants, ont été mis en examen vendredi, a indiqué une source judiciaire.

Les quatre hommes sont soupçonnés d'avoir mis en place "un petit système mafieux" qui leur aurait rapporté plusieurs "dizaines de milliers d'euros" sur plusieurs années, selon une source proche du dossier.

"On est sur un système mafieux de racket", a expliqué cette même source à l'AFP. "Il y avait des pressions pour négocier les emplacements, des sommes réclamées sous la menace, soit pour avoir un meilleur emplacement, soit pour avoir les clefs du marché".

Toujours selon cette source proche de l'enquête, les quatre interpellés "utilisaient des gars de cité pour mettre la pression" sur les commerçants.

Les quatre hommes sont poursuivis pour "extorsion en bande organisée, concussion par personne chargée de mission de service public, abus de confiance, recel, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée et menaces ou actes d'intimidation sur des victimes visant à les déterminer à ne pas porter plainte", a indiqué le parquet qui a requis leur placement en détention.

Le marché du Val Fourré à Mantes-la-Jolie est l'un des plus gros d'Ile-de-France. Il réunit trois jours par semaine (mardi, vendredi et dimanche) entre 200 et 300 commerçants au coeur de ce quartier populaire des Yvelines.

Le 5 avril, une descente policière sur le marché avait provoqué la colère d'une partie des commerçants qui avaient refusé de déballer pour montrer leur mécontentement, pendant plusieurs jours.

Depuis un an, la gestion de ce véritable centre commercial à ciel ouvert où se vendent aussi bien des fruits et légumes que des vêtements et des produits cosmétiques à des prix défiant toute concurrence, a été confiée à la société Mandon-Somarep.

Auparavant, c'était la mairie qui avait la charge de ce marché déjà visé en 2014 par une enquête ouverte par le parquet de Versailles pour corruption mais classée sans suite.

La plupart des transactions réglées aux placiers pour avoir le droit d'installer un étal sont effectuées en liquide, selon des commerçants interrogés sur place.

Quand la mairie avait transféré la gestion du marché au privé en 2018, le maire Raphaël Cognet (LR) s'était réjoui d'avoir en huit ans "remis en route et rendu plus sûr" l'un des marchés les plus fréquentés de la région parisienne.