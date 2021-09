F1: Albon de retour en 2022 chez Williams aux côtés de Latifi

Le Thaïlandais Alexander Albon fera son retour en F1 en 2022 après une saison d'absence, au sein de l'écurie Williams aux côtés de l'actuel pilote canadien Nicholas Latifi, a annoncé l'équipe britannique dans un communiqué mercredi.

Albon succédera au Britannique George Russell, promu chez Mercedes à la place du Finlandais Valtteri Bottas, lui-même en partance pour Alfa Romeo.

Albon, 25 ans, a piloté en F1 en 2019 et 2020, les six premiers mois pour Toro Rosso puis pour Red Bull, signant deux podiums (3e en Toscane et à Bahreïn en 2020).

Il s'est trouvé privé de volant en 2021, son ancienne écurie lui ayant préféré le Mexicain Sergio Pérez. Cette année, le Thaïlandais, né à Londres, tient donc le rôle de pilote d'essais et de réserve de Red Bull et court en DTM, le championnat allemand des voitures de tourisme.

Latifi, 26 ans, a intégré Williams en 2019, d'abord comme pilote de réserve, avant de devenir titulaire en 2020. Son meilleur résultat est une 7e place en Hongrie cette année.

Après cette annonce, la grille de départ de la saison prochaine est quasiment complète.

Alors qu'Aston Martin et Haas doivent confirmer leurs pilotes actuels (Sebastian Vettel et Lance Stroll d'un côté, Mick Schumacher et Nikita Mazepin de l'autre), seule l'identité de l'équipier du Finlandais Valtteri Bottas chez Alfa Romeo reste encore à connaître. L'avenir de l'Italien Antonio Giovinazzi est en balance.