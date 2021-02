F1: AlphaTauri veut "être constamment en tête du milieu de peloton" en 2021

L'écurie de F1 AlphaTauri, qui présentait vendredi sa monoplace et ses pilotes, dont le Français Pierre Gasly, se fixe pour "objectif pour cette année d'être constamment en tête du milieu de peloton", selon son dirigeant Franz Tost.

En 2020, l'écurie italienne, qui s'appelait précédemment Toro Rosso, a réalisé la meilleure saison de son histoire, inscrivant 107 points au championnat des constructeurs. Elle ne s'est toutefois classée que septième sur dix, et dernière du milieu de tableau, à 95 points de McLaren, 3e et première du milieu de peloton.

"Pour parvenir (à cet objectif), nous devons éviter les problèmes de fiabilité et terminer toutes les courses dans les points, exhorte Tost. Cela ne peut se faire que si nous ne commettons pas d'erreur, nous devons donc être concentrés à 10 % sur notre travail, course après course, sur la piste et en dehors."

Côté pilotes, Gasly (25 ans), vainqueur de son premier Grand Prix en 2020 à Monza (Italie) et dixième du championnat, sera le "leader" de l'équipe. Fort de son expérience dans la catégorie depuis la fin de saison 2017, il guidera le débutant japonais Yuki Tsunoda (20 ans).

"L'arrivée de Yuki (qui succède au Russe Daniil Kvyat, 26 ans, ndlr) signifie que je vais avoir plus de responsabilités et je suis prêt à endosser ce rôle", assure le Français. "Très satisfait" de ses résultats l'an dernier, il estime tout de même qu'il y a "encore de la place pour progresser, pour peaufiner".

Troisième de la F2 en 2020, Tsunoda affirme que cela a été "une expérience très utile et un bon échauffement", mais le protégé de Honda et membre de la filière de jeunes de Red Bull sait aussi que "la marche est haute".

- Tsunoda veut "apprendre rapidement" -

"La vitesse des voitures fait une différence énorme, ainsi que le fait que la saison est bien plus longue (23 courses, un record, ndlr). Sur le plan technique, il y a beaucoup de différences", liste-t-il. "Il y a beaucoup de procédures complexes et il faudra les apprendre le plus vite possible et l'équipe est bien plus nombreuse, avec beaucoup plus d'ingénieurs avec lesquels travailler."

"Mon objectif est d'apprendre rapidement et de délivrer des résultats le plus tôt possible", termine le Japonais.

A partir des essais d'avant saison à Bahreïn du 12 au 14 mars, AlphaTauri roulera une monoplace baptisée AT02, toujours motorisée par Honda. Pour supporter l'impact économique de la crise du Covid-19, les développements sont en grande partie gelés, hormis des changements portant sur l'aérodynamique obligatoires pour tous. La voiture disposera tout de même d'un nouvel aileron avant, entre autres.

"Il m'est difficile de vous dire quoi que ce soit sur la performance de la monoplace, commente Tost. Si vous demandez aux ingénieurs aujourd'hui, ils vous diront qu'elle est très bonne, bien plus rapide que l'an dernier, mais j'attends de voir les chronos."