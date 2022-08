F1: Alpine annonce que Piastri remplacera Alonso en 2023, l'interessé dément

L'écurie de Formule 1 Alpine a annoncé mardi qu'Oscar Piastri remplacerait l'Espagnol Fernando Alonso en 2023 comme pilote aux côtés du Français Esteban Ocon, ce que l'Australien a démenti un peu plus tard dans la soirée.

"Conformément aux engagements de l'équipe envers l'Australien, Oscar sera promu pilote de course et prendra le volant de Fernando Alonso dès l'an prochain", avait indiqué Alpine dans un communiqué diffusé mardi en fin d'après-midi.

Mais moins de deux heures plus tard, Piastri a démenti cette information sur ses réseaux sociaux.

"D'après ce que je comprends, Alpine F1 a, sans mon accord, diffusé en fin d'après-midi un communiqué de presse indiquant que j'allais piloter pour eux l'année prochaine. C'est faux et je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne serai pas pilote pour Alpine l'an prochain", a déclaré le pilote de 21 ans, sur ses comptes Twitter et Instagram.

Joint par l'AFP, le service de presse de l'écurie s'est refusé à commenter cette déclaration du pilote.

Piastri avait été nommé pilote de réserve chez Alpine début 2022 et apparaissait comme le successeur désigné d'Alonso, qui avait annoncé lundi qu'il allait rejoindre Aston Martin la saison prochaine.

Grâce à un accord entre Alpine et McLaren conclu début 2022, l'Australien est également depuis mars pilote de réserve pour l'écurie britannique, qui courtiserait le jeune pilote pour un volant l'an prochain en Formule 1.

- Produit de l'académie d'Alpine -

C'est au sein d'Alpine que Piastri a fait ses gammes, rejoignant l'écurie française en 2019 dans la foulée de son titre à la Formule Renault Eurocup. L'Australien a remporté le championnat de Formule 3 la saison d'après, puis le championnat de Formule 2 en 2021, avant de devenir pilote de réserve de l'écurie française début 2022.

Cette promotion semblait marquer chez Alpine une volonté de basculement générationnel, puisque l'Australien devait récupérer le volant d'Alonso qui, à 41 ans, a presque deux fois son âge, avec pour but de former un tandem avec Ocon, 25 ans.

Le patron d'Alpine, actuellement quatrième au classement des constructeurs, s'était réjoui de cette paire de pilotes dans le communiqué diffusé mardi. "Ensemble, nous pensons que ce duo nous offrira la continuité dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif à long terme de nous battre pour des victoires et des titres", a indiqué Otmar Szafnauer.

Selon lui, Piastri est "plus que prêt à passer en Formule 1". "Oscar est un talent brillant et rare. Nous sommes fiers de l'avoir couvé et soutenu tout au long de son parcours dans des formules de promotion extrêmement relevées", a-t-il affirmé.

Revenu en Formule 1 l'an dernier, Alonso avait terminé à une modeste dixième place la saison dernière, devant Esteban Ocon (huitième). Cette saison, "Nando" occupe également la dixième place provisoire du Championnat du monde.