F1 - GP d'Arabie saoudite: Verstappen le plus rapide des premiers essais libres

Le double champion du monde en titre Max Vertappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit urbain de Jeddah.

Seul pilote à être passé sous la barre des 1 min 30 sec, le Néerlandais devance de près d'une demi-seconde son coéquipier mexicain Sergio Pérez, qui avait réalisé la pole position ici même la saison dernière. L'écurie autrichienne confirme ainsi sa nette supériorité observée depuis les premiers tours de pistes de la saison.

Les deux Aston Martin de l'Espagnol Fernando Alonso et du Canadien Lance Stroll confirment leurs excellentes performances enregistrées lors à Bahreïn il y a deux semaines en s'adjugeant les troisième et quatrième temps, à respectivement sept et neuf dixième de Verstappen.

Les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton décrochent quant à elles les cinquième et sixième chronos mais sont reléguées à plus d'une seconde.

Déjà sous pression après une performance médiocre à Bahreïn, Ferrari a réalisé une séance d'essais décevante: l'Espagnol Carlos Sainz pointe au septième rang tandis que son coéquipier Charles Leclerc n'est que douzième à plus d'une seconde et demie du leader.

Pour rappel, le Monégasque, qui avait dû abandonner à Bahreïn, sera pénalisé de dix places sur la grille de départ après le remplacement d'un composant électronique suite au Grand Prix inaugural.

Le Français Pierre Gasly (Alpine) a décroché le huitième chrono, tandis que son compatriote et coéquipier Esteban Ocon n'a pas réussi à entrer dans le Top 10 (12e), qui est complété par le Thaïlandais Alex Albon (Williams) et le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

La deuxième séance d'essais libres, la seule représentative des conditions des qualifications samedi et de la course dimanche, est programmée à 20h00 locales (18h00 françaises), de nuit.

. 1re séance d'essais libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.617 (18 tours)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:30.100 (20)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.315 (22)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.577 (20)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.771 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.787 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.924 (23)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:30.949 (24)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:31.030 (23)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.110 (25)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.118 (26)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:31.181 (22)

Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.450 (29)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:31.491 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:31.552 (22)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:31.566 (23)

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:31.922 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:31.970 (25)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.986 (22)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.149 (21)

./bds/nb/gk