F1: Haas conserve Grosjean et Magnussen en 2020

L'écurie de Formule 1 Haas conservera en 2020 le duo de pilotes formé par le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen, a annoncé l'équipe américaine dans un communiqué jeudi, en marge du Grand Prix de Singapour.

Haas fait donc le choix de la continuité et de "l'expérience", selon les mots du "team principal" Guenther Steiner, plutôt que de remplacer Grosjean par l'Allemand Nico Hülkenberg, dont le contrat avec Renault touche à sa fin.

Le Français, 33 ans et huit saisons pleines en F1 depuis 2012 (plus sept GP en 2009), et le Danois, 26 ans et cinq saisons en F1 depuis 2014, ont rejoint l'écurie en 2016 (année de ses débuts) et 2017 respectivement.

Haas, très liée à Ferrari, a terminé huitième constructeur (sur dix) en 2016 et 2017, avec 29 points la première année et 47 la seconde.

En 2018, elle était cinquième avec 93 unités mais connaît des difficultés cette saison à cause d'une monoplace imprévisible et capricieuse. A sept GP de l'issue du Championnat, l'écurie américaine est neuvième et avant-dernière avec 26 points.

Au classement des pilotes, Magnussen est seizième avec 18 unités et Grosjean 17e avec huit points.