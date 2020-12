F1: Hamilton de retour en piste à Abou Dhabi, aux côtés du fils Schumacher

Après un Grand Prix sur la touche pour avoir contracté le Covid-19, Lewis Hamilton a repris la piste vendredi lors des essais libres du dernier GP de 2020 à Abou Dhabi, dominés par son équipier Valtteri Bottas.

Petit événement, Mick Schumacher, le fils de Michael, a fait ses débuts anticipés -"sans problème particulier"- avec Haas, l'écurie américaine dans laquelle il disputera sa première saison parmi l'élite l'an prochain.

Bottas a réussi un chrono de 1 min 36 sec 276/1000 au crépuscule lors des essais libres 2, les seuls représentatifs des conditions des qualifications samedi et de la course dimanche (à 17h00 locales/14h00 françaises/13h00 GMT).

Le Finlandais a devancé Hamilton de 203/1000 et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le plus rapide des essais libres 1 en début d'après-midi, de 770/1000.

"Même si je n'ai passé que peu de temps (dix jours, ndlr) éloigné de la voiture, il m'a fallu une bonne séance et demie pour me remettre dans le rythme", a confié le septuple champion du monde. "Elle m'a semblé un peu différente de comment je l'avais laissée, mais je reprends progressivement mes marques."

- "C'était une expérience" -

Sur ses symptômes, finalement moins "bénins" que décrit dans un premier temps par Mercedes, le Britannique ne "souhaite pas s'étendre". "C'était une expérience, c'est sûr... et je suis heureux d'être de retour", a-t-il seulement lâché.

L'écart entre le Top 3 et le reste de la grille (pointé à une seconde minimum de Bottas) n'est pas entièrement révélateur. Entre de petites erreurs de pilotage et le trafic à négocier, le Finlandais, Hamilton et Verstappen n'ont pas réalisé de temps représentatif sur des pneus tendres, les plus rapides sur un tour.

Hormis eux trois, seul le Mexicain de Racing Point, Sergio Pérez (7e à 1 sec 230/1000), a enregistré son chrono sur des gommes medium.

Derrière l'habituel trio de tête et la deuxième Red Bull du Thaïlandais Alexander Albon (4e à 987/1000), le milieu de tableau (McLaren, Renault, Racing Point, Ferrari et AlphaTauri) est une nouvelle fois très dense. Trois millièmes seulement séparent le Français Esteban Ocon, 6e, de son équipier australien chez Renault Daniel Ricciardo, 9e !

Mais le chrono pourrait bien ne pas être le seul juge ce week-end: fin de saison oblige, les mécaniques commencent à fatiguer.

Hamilton a subi des problèmes de freins et de boîte de vitesses. Bottas a été embêté par son accélérateur, Ricciardo par sa pression d'essence. Le Finlandais Kimi Räikkönen a dû éteindre un feu sous le capot moteur de son Alfa Romeo et la batterie du Britannique George Russell (Williams) a fait des siennes.

- "Un sacré moment" -

Le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui dispute très certainement son dernier GP, et Pérez, qui n'a pour l'heure pas sa place sur la grille l'an prochain, ont eux changé plusieurs éléments de leurs moteurs au-delà de la limite autorisée par saison.

Pénalisés pour cela, ils partiront aux dernières places sur la grille dimanche, alors que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), responsable d'un accrochage au départ du GP de Sakhir la semaine dernière, avait déjà écopé de trois places de pénalité.

Pour en revenir à Mick Schumacher, 18e des essais libres 1, l'Allemand de 21 ans a passé "un sacré moment". "Je me suis amusé. C'est génial d'être de retour au volant d'une F1", s'est réjoui celui qui participera aussi aux tests de fin de saison mardi à Abou Dhabi, afin de "travailler sur des points spécifiques (comme les longs relais ou le fonctionnement des pneus), après cet avant-goût".

Avec seulement trois jours d'essais d'avant-saison en 2021 (dont le lieu et les dates n'ont pas encore été tranchés), "chaque moment en piste est bon à prendre", rappelle le champion 2020 de Formule 2.

Du côté d'AlphaTauri, c'est le Japonais Yuki Tsunoda, 3e de la F2 et pressenti pour remplacer le Russe Daniil Kvyat l'an prochain, qui est dans les stands ce week-end, avant de prendre part aux tests mardi.