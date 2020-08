F1: Hamilton en pole en Espagne, mais le plus dur reste à faire

Sans surprise, Mercedes, avec Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, a dominé les qualifications du Grand Prix d'Espagne de F1 samedi, mais rester devant la Red Bull de Max Verstappen, troisième sur la grille, sera autrement plus compliqué dimanche.

Les cinq premiers GP de 2020 l'ont démontré: avec autant de poles que de courses, l'avantage moteur des Flèches d'argent est imparable en "qualifs". Le lendemain, par contre, le Néerlandais est beaucoup plus proche.

Avant même le départ, qui sera donné à 15h10 dimanche, le poleman sent donc le souffle de Verstappen sur sa nuque. "Le scénario sera différent pendant la course. (...) Je m'attends à une dure bagarre", anticipe Hamilton, qui signe sa quatrième position de pointe sur six possibles cette saison.

Un élément en particulier ne fait pas les affaires du leader du championnat du monde (avec 30 points d'avance sur Verstappen et 34 sur Bottas) et de son équipier finlandais: les températures attendues qui avoisinent les 30 degrés dans l'air et les 50 degrés sur la piste. En effet, par cette chaleur, leurs Mercedes préservent nettement moins bien leurs pneus que les Red Bull.

C'est d'ailleurs ce qui a permis à Verstappen de les détrôner la semaine dernière à Silverstone (Grande-Bretagne), à l'occasion du GP des 70 ans de la F1, pour devenir le premier pilote d'une autre écurie à s'imposer en 2020.

- Verstappen serein -

Les écuries allemande et autrichienne avaient alors fait des choix de pneumatiques différents, ce qui n'est pas le cas ce week-end, et le circuit de Barcelone-Catalogne n'est guère propice aux dépassements, mais le pilote de 22 ans n'est pas du genre à laisser passer sa chance.

"Je suis content de nos longs relais, de l'équilibre de la voiture et de la dégradation des pneus. Je pense pouvoir être proche et les mettre sous pression", assure-t-il. Avant d'ajouter, devant l'insistance des journalistes: "si j'ai une opportunité, il faudra être présent et attaquer."

Avec à leur disposition des pneus un cran plus durs et donc plus résistants que dimanche dernier, Hamilton et Bottas veulent se croire à l'abri du danger. "Je ne pense pas que nous aurons les mêmes soucis, mais il faudra voir", dit le premier. "Je m'attends à moins de problèmes. Jusque-là nous ne les avons pas rencontrés ce week-end", ajoute le second.

- Pérez opérationnel -

Derrière l'indéboulonnable top 3, les bons points vont au Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), quatrième sur la grille et opérationnel dès son retour après deux courses d'absence suite à des tests positifs au nouveau coronavirus, ou encore au Français Pierre Gasly (AlphaTauri), dixième.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) se classe aussi dans le top 15 (14e) pour la première fois cette saison.

Son ex-équipier chez Ferrari Sebastian Vettel, par contre, est toujours dans la difficulté: malgré un changement de châssis, l'ancien étant abîmé, l'Allemand se classe en dehors du top 10 pour la troisième fois cette année, la deuxième consécutive.

Les deux Renault aussi se retrouvent en dehors des dix premières places sur la grille, l'Australien Daniel Ricciardo 13e et le Français Esteban Ocon 15e. A noter la performance des mécaniciens de ce dernier, qui sont parvenus à réparer sa voiture en deux heures après un accident à la toute fin des essais libres 3.

Déception aussi pour le dernier Français Romain Grosjean (Haas), pourtant parmi les dix premiers des essais libres vendredi. Le pilote de 34 ans a été victime d'un problème de moteur qui a obligé ses mécaniciens à "changer pas mal de choses sur (sa) voiture" pendant la nuit. Résultat, "quand je suis remonté ce matin, ça n'était pas pareil", a-t-il expliqué au micro de Canal+.