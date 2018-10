F1: Hamilton (Mercedes) "très heureux de voir (son) nom au côté de celui de Fangio"

Sacré champion du monde de Formule 1 pour la cinquième fois dimanche au Mexique, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est dit "très heureux de voir (son) nom aux côtés de celui de Juan Manuel Fangio" au palmarès des pilotes les plus titrés.

Q: Quel est votre sentiment après avoir décroché votre cinquième titre de champion du monde ?

R:"C'est un peu surréaliste. Ca a été une année parfois difficile et une bataille fantastique (avec Ferrari et l'Allemand Sebastian Vettel, ndlr). Essayer de monter la barre encore plus haut cette année a nécessité un effort énorme. Je me suis préparé physiquement et mentalement, j'ai travaillé sur de très nombreux aspects pour m'assurer d'être le plus performant possible. J'ai eu une très bonne année l'an dernier et donc je me demandais: comment puis-je encore m'améliorer ? Donner encore plus ? Il n'y a pas de recette miracle mais j'ai trouvé le bon équilibre et réussi quelques-unes des plus belles courses de ma carrière. Je ne réalise pas encore... Mes émotions sont partagées parce que cette course que je voulais gagner a été compliquée. J'ai réussi un très bon départ mais ensuite les choses ont empiré. Je suis quatrième, ça n'est pas si mal sachant qu'il suffisait d'être septième pour être titré mais, pour moi, nous avons toujours le Championnat des constructeurs à gagner. Aujourd'hui, nous avons perdu des points (10, ndlr) par rapport à Ferrari. Il nous reste deux courses pour l'emporter."

Q: Vous égalez Juan Manuel Fangio avec cinq titres mondiaux et vous rapprochez des sept de Michael Schumacher. Que cela vous inspire-t-il ?

R: "Michael est encore loin devant, également en nombre de victoires (71 contre 91, ndlr)... Fangio est et restera notre parrain à nous les pilotes. Avoir réalisé ce qu'il a réalisé à une époque où la F1 était tellement dangereuse, je respecte cela immensément. Je suis donc très heureux de voir mon nom aux côtés du sien. Je suis aussi très fier de voir le nom de Hamilton là-haut pour toujours, sachant à quel point cela a été difficile pour nous au début. Encore aujourd'hui, il me faut dépasser les obstacles et enchaîner les combats."

Q: Vous n'avez pas toujours eu la meilleure voiture cette saison, comparé à Ferrari. Comment expliquez-vous votre succès dans ces conditions ?

R: "Il y a eu beaucoup de moments compliqués pour nous cette année. Des week-ends où la voiture n'était pas à la hauteur et où nous étions sur la retenue, mais nous n'avons pas cessé de croire que nous pouvions réussir quelque chose de bien. Nous avons gagné quand nous n'étions pas les plus rapides. Cela a requis des tours et des moments particuliers dans la voiture, certaines des expériences que j'ai eues cette année au volant étaient magiques. Je veux aussi saluer le travail de l'équipe en arrière plan. Les gars dans le garage ont été parfaits week-end après week-end. Ca a été la clé. Personnellement, je pense pouvoir tirer le meilleur de la voiture que je pilote, mais pour cela, il faut qu'elle soit parfaite et cela ne peut se faire qu'avec l'équipe."

Propos recueillis en conférence de presse.