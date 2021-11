F1: Hamilton partira en tête de la course sprint au Brésil

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui a dominé les qualifications vendredi, partira en tête de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil de Formule 1 samedi, sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), son rival au championnat du monde avec 19 points d'avance à quatre courses de l'issue, l'accompagnera en première ligne.

Mais rien n'est joué pour la grille de départ du Grand Prix dimanche, qui sera déterminée par les résultats de la course sprint samedi à 16h30 (20h30 françaises) mais aussi par la pénalité de cinq places imposée à Hamilton pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Le GP du Brésil est le troisième et dernier en 2021 (après la Grande-Bretagne en juillet et l'Italie en septembre) à proposer un nouveau format, avec samedi une course sprint qualificative dont les résultats déterminent la grille de départ de dimanche.

Les qualifications classiques, elles, fixent les positions de départ de cette course sprint, dont les trois premiers marqueront aussi des points au championnat (de 3 pour le premier à 1 pour le troisième).

Les lieutenants de Mercedes et Red Bull, le Finlandais Valtteri Bottas et le Mexicain Sergio Pérez, héritent de la deuxième ligne, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) de la troisième.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren), le l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) complètent le Top 10, devant le deuxième Français Esteban Ocon (Alpine), 11e.