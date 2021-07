F1: Hamilton reste le boss à Silverstone et défie Verstappen

La bataille devient électrique: Lewis Hamilton a remporté son 8e Grand Prix de Grande-Bretagne, son 99e en Formule 1, après une course folle et un accrochage violent dès le premier tour avec le leader du championnat Max Verstappen, qui a dû abandonner.

Le septuple champion du monde reste 2e du championnat derrière Verstappen. Mais il revient à huit petits points, contre 33 avant cette 10e manche sur 23. Surtout, la bataille entre les deux rivaux prend une tout autre dimension.

Après un départ haletant, Verstappen (Red Bull) et Hamilton (Mercedes) étaient au coude-à-coude à chaque virage. Mais lors d'une manœuvre de dépassement d'Hamilton dans le virage très rapide de "Copse", ils se sont percutés, envoyant Verstappen dans les barrières de sécurité.

Jugé "principalement fautif" de cet accrochage par la direction de course, Hamilton resté en course a été pénalisé de dix secondes. Mais le Britannique a réussi à revenir puis à doubler Charles Leclerc (Ferrari) au 50e tour sur 52, pour le plus grand bonheur des 140.000 spectateurs.

Il n'avait plus gagné depuis le 8 mai dernier en Espagne. Depuis, Verstappen avait lui remporté quatre courses sur cinq... et partait en pole position avant l'accident du premier tour.

"C'est un rêve pour moi aujourd'hui", a savouré Hamilton en sortant de sa monoplace. Il a salué "le meilleur, le meilleur des publics!", avant d'être congratulé par Tom Cruise en personne puis de filer sur le podium pour l'hymne britannique.

- Verstappen "aggressif" ; Hamilton "anti-sportif" -

Ce n'était pas du goût de Verstappen, emmené à l'hôpital par précaution après un premier contrôle au centre médical du circuit.

"Je suis content d'aller bien. Très déçu d'avoir été sorti comme ça. La pénalité (...) ne reflète pas la manœuvre dangereuse" d'Hamilton, a-t-il déclaré sur Twitter.

"Assister à ces célébrations alors que le pilote (adverse, NDLR) est encore à l'hôpital relève d'un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous allons de l'avant", a continué le Néerlandais.

Selon Hamilton, Verstappen ne lui a "pas laissé d'espace" alors qu'il était placé "complètement à sa hauteur".

"J'essaie toujours de rester mesuré, en particulier dans la bataille avec Max. C'est l'un des pilotes les plus agressifs", a-t-il poursuivi.

Verstappen, 23 ans, a pu sortir rapidement de sa voiture mais était visiblement sous le choc après le très violent accident. Il a quitté la piste dans une ambulance, après avoir salué le public britannique, et sa monoplace très abîmée, témoignant de la violence du crash de 51 G, a été sortie du circuit.

"C'était une manœuvre désespérée, c'est décevant venant d'un pilote sept fois champion du monde, qui a envoyé un pilote à l'hôpital", a critiqué le directeur de l'écurie Red Bull Christian Horner, qui a fustigé une pénalité "inutile".

Leclerc et Valtteri Bottas (Mercedes), 2e et 3e, y ont surtout vu "un incident de course" inhérent à leur sport.

Après une longue interruption, un nouveau départ sur la grille a alors été donné, avec Leclerc en tête devant Hamilton. Le Monégasque a longtemps tenu bon, avant de céder au 50e tour sur 52.

Le héros national a doublé Leclerc dans le même virage et grâce à la même manœuvre intérieure que face à Verstappen. Cette fois sans pénalité.

- 356.000 spectateurs en trois jours -

Leclerc a pu signer son premier podium cette saison, à défaut de la 3e victoire de sa carrière.

La Formule 1 testait à Silverstone un nouveau format de week-end avec une inédite course sprint qualificative de 100 km samedi pour déterminer la grille de départ du Grand Prix, et avec des qualifications classiques avancées au vendredi.

Un total de 356.000 spectateurs ont assisté à cette grande messe du sport auto sur le légendaire circuit anglais.

Le sprint, remporté par Verstappen samedi, sera testé à nouveau en Italie en septembre puis lors d'un autre GP à déterminer.

Hamilton, qui vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2023 avec Mercedes, égale son propre record de victoires sur un même circuit. Comme Michael Schumacher à Magny-Cours (France), Sir Lewis a déjà gagné huit fois sur le Hungaroring, au nord de Budapest. Cela tombe bien pour lui, le prochain Grand Prix est celui de Hongrie, le 1er août.