F1: l'un des trois dirigeants de la F1 quitte son poste

Sean Bratches, membre du trio dirigeant la Formule 1 en tant que directeur des opérations commerciales du promoteur Formula 1, quittera ses fonctions à la fin du mois de janvier tout en conservant un rôle de conseil, a annoncé la F1 lundi.

"Après trois ans dans ce rôle, Sean a décidé de retourner aux Etats-Unis pour se rapprocher de sa famille", explique Formula 1 dans un communiqué, ajoutant que la majorité de ses subordonnés répondront désormais au PDG Chase Carey.

Bratches avait endossé ce rôle début 2017 suite au rachat par le groupe américain Liberty Media de la F1, de longue date dirigée par le Britannique Bernie Ecclestone. A ses côtés, l'Américain Carey a été nommé PDG et l'ingénieur et ancien dirigeant d'écurie britannique Ross Brawn directeur sportif et technique.

Bratches avait pour mandat de transformer le sport en "groupe commercial de classe mondiale", rappelle Formula 1. "Tous les chiffres clés, y compris le nombre de spectateurs, de téléspectateurs et l'engagement sur les médias digitaux et sociaux, ont augmenté au cours de son mandat", est-il ajouté.

On lui doit notamment l'arrivée de la F1 sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix en 2019 avec la série documentaire "Drive to survive".