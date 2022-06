F1: le Grand Prix d'Australie à Melbourne prolongé jusqu'en 2035

Le Grand Prix d'Australie de Formule 1 continuera de se tenir à Melbourne jusqu'en 2035, suite à un nouvel accord de dix ans annoncé jeudi par le promoteur du championnat du monde, Formula 1.

"La course a toujours été considérée comme l'une des préférées des fans, des pilotes et des équipes. Melbourne est une ville internationale incroyable et dynamique qui correspond parfaitement à notre sport", explique Stefano Domenicali, PDG de la F1, dans un communiqué.

La course, lancée en 1928, s'est tenue de 1985 à 1995 à Adélaïde avant de déménager l'année suivante à Melbourne où elle s'est tenue sans discontinuer depuis, à l'exception de 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Depuis son arrivée au calendrier, Melbourne avait l'habitude de lancer la saison de F1 - sauf en 2006, 2010 et 2022, quand le championnat a commencé à Bahreïn.

En 2023, dans un calendrier qui reste à parfaire et pourrait contenir un record de 23 ou 24 dates, il est peu probable que l'Australie soit le premier Grand Prix de l'année, précise une source proche des négociations entre la F1 et le promoteur local.

- 419.000 spectateurs -

Pour la première fois en 2023, la Formule 2 et la Formule 3, séries d'éclosion des jeunes talents, se produiront également à Melbourne le même week-end que la F1.

"C'est une annonce sensationnelle qui est tout simplement formidable pour Melbourne et l'Etat de Victoria", a déclaré le chef du Grand Prix d'Australie, Andrew Westacott.

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, le circuit de l'Albert Park va être rénové, avec une modernisation du paddock et de la voie des stands.

Sydney, l'autre grande métropole australienne, avait voulu récupérer le Grand Prix, mais c'est bien l'offre de Melbourne qui a eu les faveurs de la F1.

"Le Grand Prix d'Australie n'a jamais été aussi important, avec plus de 419.000 personnes se rendant à l'Albert Park pour la course de cette année" - remportée par Charles Leclerc avec Ferrari, souligne Martin Pakula, ministre du Tourisme de l'Etat de Victoria, dans le communiqué de la F1.

"Nous savons combien cet événement est important pour notre économie et c'est pourquoi nous avons assuré la plus longue prolongation de la course depuis qu'elle se déroule à Melbourne", applaudit-il.

La popularité de la Formule 1 a atteint de nouveaux sommets, en partie grâce à la série Netflix Drive to Survive, qui a attiré un public plus jeune et a propulsé les pilotes au rang de superstars.