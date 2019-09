F1: Leclerc "regrette" son énervement lors du GP de Singapour

"Je n'aurais pas du m'énerver autant" à la radio après avoir été dépassé par son équipier Sebastian Vettel, vainqueur devant lui du Grand Prix de F1 de Singapour dimanche, a "regretté" le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) jeudi.

"J'ai une énorme envie de gagner et avec l'adrénaline, pendant la course, j'ai dit des choses que je n'aurais à pas dû dire, a-t-il admis à la veille des premiers essais libres du GP de Russie à Sotchi. En tout cas, je n'aurais pas du m'énerver autant, ça ne servait absolument à rien sur le moment."

"Je pense que ça montre surtout que j'ai énormément envie de gagner mais ça a peut-être donné une image différente à la télé et je le regrette", a poursuivi le pilote qui aura 22 ans le 16 octobre.

"Ca prouve encore une fois que j'ai encore beaucoup a apprendre, surtout dans une situation comme celle-ci, estime Leclerc. Il n'y avait aucune raison pour moi d'être aussi énervé que ça dans la radio. C'est sûr que c'était frustrant sur le moment mais le +team+ a fait ce qu'ils avaient à faire. C'était la seule manière de faire un doublé."

"L'envie que j'ai de gagner, je ne peux pas la contrôler et ça ça ne changera pas, affirme le Monégasque. Je me réveille en pensant à la victoire, je vais me coucher en pensant à la victoire. Par contre, le contrôle dans la voiture, c'est quelque chose qui peut se changer et c'est une chose que j'essayerai de changer."

Vettel et le "team principal" de la Scuderia Mattia Binotto ont par ailleurs "compris" sa réaction, assure-t-il. "Il n'y aura pas d'incidence sur nos relations dans le futur".

Parti en pole position à Singapour, Leclerc a vu l'Allemand, qui s'était arrêté pour changer de pneus un tour avant lui, le dépasser à la sortie des stands, pour s'offrir ensuite la victoire.

"Je ne comprends pas (ce choix stratégique). Il faudra en discuter après la course. (...) Je pense que c'est injuste", avait-il notamment réagi.

"Nous avons arrêté Sebastian en premier car Max Verstappen (Red Bull) allait s'arrêter et nous devions défendre sa position", avait ensuite justifié Binotto, surpris par les conséquences de ce choix.

"Je pense que personne ne s'attendait à ce que Seb me dépasse", a confirmé Leclerc jeudi.