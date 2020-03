F1: les GP de Bahreïn et du Vietnam reportés à cause du coronavirus

Les Grands Prix de F1 de Bahreïn, le 22 mars, et du Vietnam, le 5 avril, sont reportés à des dates non précisées en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé vendredi leurs organisateurs, après l'annulation du GP d'Australie.

En conséquence, la Formule 1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) estiment dans un communiqué commun que la saison devrait débuter "en Europe fin mai" mais ajoutent que, "étant donné la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours, cette situation sera régulièrement réexaminée."

Cela pose question quant à la tenue des GP des Pays-Bas (1er-3 mai), d'Espagne (8-10 mai) et de Monaco (21-24 mai).

"La Formule 1 et la FIA continuent à travailler en étroite collaboration avec les promoteurs au Bahreïn et au Vietnam et les autorités locales pour suivre la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité d'autres dates pour chaque Grand Prix plus tard dans l'année si la situation s'améliore", poursuivent-elles.

Ces décisions, "destinées à garantir la santé et la sécurité des personnels, des participants au championnat et des fans", tombent quelques heures après l'annulation du GP d'Australie, qui devait débuter le jour même à Melbourne et marquer le début de la saison.

Suivant une nuit de tergiversations après qu'un membre de l'écurie McLaren s'est révélé positif au coronavirus jeudi, la manche australienne a finalement été annulée vendredi matin.

Pour le Vietnam, le report de ce qui devait être son premier GP est un coup dur. D'autant que d'après plusieurs experts, il semble peu probable que la course soit reprogrammée cette année.

- Quatre GP annulés ou reportés -

47 cas de Covid-19 ont été déclarés dans le pays et le régime communiste a pris des mesures très protectionnistes pour tenter d'endiguer la propagation de la pandémie, responsable à ce jour de plus de 5.000 décès dans le monde.

Pour son entrée dans le monde de la F1, Hanoï a signé un contrat de dix ans avec l'organisateur du Championnat du monde, Formula One, d'une valeur estimée à 60 millions de dollars par an. Et le plus grand conglomérat privé du pays, VinGroup, qui finance ces droits d'entrée, comptait notamment sur les revenus publicitaires pour rembourser ses frais.

La mise sur pied d'un GP au Vietnam avait soulevé des incertitudes, après plusieurs déconvenues pour la F1 en Asie.

Si les GP de Chine ou de Singapour, couru de nuit et suivi par 268.000 spectateurs tout au long du week-end lors de l'édition 2019, sont des succès, ils font figure d'exception sur le continent: l'Inde, la Corée du Sud et la Malaisie ont cessé d'organiser cette compétition, faute de rentabilité.

Avant son report, la deuxième épreuve de l'année, à Bahreïn le 22 mars, devait avoir lieu à huis-clos. Les courses de Formule 2 et Formule 3 prévues en marge de ce GP seront aussi reportées, a précisé la FIA à l'AFP.

Un quatrième GP, celui de Chine prévu le 19 avril, avait lui déjà été reporté à une date non précisée.