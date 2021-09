F1: Lewis Hamilton, admiré ou attaqué par les autres champions

Lewis Hamilton, génie incomparable ou chanceux au volant d'une Mercedes imbattable ? Vainqueur de son 100e Grand Prix dimanche, le Britannique suscite à la fois admiration et critiques dans le cercle fermé de ses pairs, champions du monde de F1.

"Vous réalisez que vous regardez l'une des personnes les plus talentueuses à avoir foulé le sol terrestre, n'est-ce pas ?" Damon Hill, sacré en 1996, rendait hommage à son compatriote au moment de sa 100e pole position en mai. "C'est un vrai phénomène. On peut seulement être en admiration."

Comme Hill, les partisans du pilote le plus victorieux de l'Histoire sont nombreux, prompts à le féliciter, comme Niki Lauda le faisait en 2018, un an avant sa mort. "C'est le pilote le plus rapide actuellement, sans aucun doute pour moi", estimait l'Autrichien, qui l'avait convaincu de rejoindre Mercedes en 2013.

"C'est un travailleur acharné malgré ce talent naturel", ajoutait le triple champion du monde (1975, 1977, 1984). "Il essaie toujours d'être meilleur et il est contrarié s'il n'est pas au niveau qu'il s'est fixé. Ce qui l'encourage à sans cesse tenter de nouvelles choses. J'ai poussé très fort pour le recruter et, Dieu merci, j'ai réussi".

- "Le plus grand de notre époque" -

"Si on est fan de Hamilton, on veut le regarder gagner et remporter un septième titre", assénait à l'été 2020 le Canadien Jacques Villeneuve (sacré en 1997), qui a depuis été exaucé puisque le Britannique entend désormais surpasser Michael Schumacher avec un huitième sacre. " Les gens veulent des héros et Hamilton en est un".

L'Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde 2010-2013, l'adoubait la même année, au moment de son septième titre (record partagé avec l'Allemand Michael Schumacher): "C'est le plus grand pilote de notre époque".

"Comparer Juan Manuel Fangio ou Stirling Moss à notre génération, c'est impossible et même inutile. On se chierait dessus dans leurs voitures et peut-être qu'ils seraient mauvais dans les nôtres car elles sont trop rapides. Qui sait ? Ca n'a pas d'importance", jugeait le pilote allemand.

"Chaque époque a son ou ses pilotes et Lewis est le nôtre. Pour moi, émotionnellement, Michael (Schumacher) sera toujours le plus grand, mais il ne fait pas de doute que Lewis est le plus grand en termes de résultats", concluait Vettel.

Pour le Français Alain Prost, quatre couronnes mondiales au compteur (1985, 1986, 1989 et 1993), la recette a fait ses preuves pour le premier pilote noir en F1: "une combinaison pilote-équipe-organisation-management avec une stabilité incroyable" et un "équipier (Valtteri Bottas, NDLR) qui est une aide".

"Lewis est au sommet de son art", estimait-il en 2020. "Dans cette situation, vous avez une tranquillité psychologique au niveau du pilotage qui fait que vous êtes plus fort que ce que vous pouvez le penser. Vous voudriez ralentir mais les chronos sont quand même là. Vous êtes dans un état d'euphorie mais avec beaucoup de contrôle et c'est là que Lewis est très fort depuis quelques années. Il a une maîtrise totale."

- "Injuste" ; "trop facile" -

Une mainmise qui n'impressionne pas d'autres champions, qui remettent en cause le palmarès de Sir Lewis par son appartenance à une écurie ultra-dominante.

A commencer par l'Anglais Jackie Stewart et ses trois titres de champion du monde (1969, 1971 et 1973): "Lewis a pris une très bonne décision quand il a quitté McLaren et rejoint Mercedes-Benz", jugeait-il en 2020. "Je lui tire mon chapeau d'avoir pris cette décision. Mais, franchement, la voiture et le moteur sont tellement supérieurs que c'est presque injuste vis-à-vis du reste du plateau".

"Si Max (Verstappen) pilotait pour Mercedes, je suis sûr qu'il écraserait Hamilton", estimait pour sa part un autre triple champion, le Brésilien Nelson Piquet (1981, 1983, 1987), en mars.

"Max est plus agressif. Il peut faire des erreurs plus fréquemment à cause de cette agressivité mais, à mon avis, il est meilleur qu'Hamilton. Les choses sont trop faciles pour Hamilton avec Bottas comme second pilote", assurait Piquet, dont la fille Kelly est la petite amie de Verstappen.

Le Néerlandais n'a peut-être pas signé chez Mercedes mais, avec la Red Bull de 2021, il a enfin l'arme pour être titré. Pour Hamilton, 36 ans, remporter un huitième sacre inédit contre un adversaire à sa hauteur serait la clé pour sublimer son palmarès. Et -- enfin ? -- mettre tout le monde d'accord.