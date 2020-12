F1: "physiquement, ça va", dit Grosjean après avoir quitté l'hôpital

"Physiquement, ça va", assure le pilote de F1 français Romain Grosjean (Haas), qui a quitté mercredi matin l'hôpital militaire de Bahreïn, où il récupérait des blessures subies lors de son accident dimanche durant le Grand Prix de Bahreïn.

"J'ai la main gauche bien abîmée, la main droite va plutôt bien, une entorse à la cheville gauche et le genou gauche enflé, mais ça n'est pas une grande inquiétude. La douleur est très supportable, je suis au paracétamol", a-t-il confié à l'AFP.

Grosjean a pu quitter l'hôpital à 10h30 locales (08h30 françaises, 07h30 GMT), a indiqué son équipe dans un communiqué, précisant que le natif de Genève (Suisse) allait suivre un "traitement privé pour ses brûlures subies au dos des mains et restera à Bahreïn pour le moment".

"La priorité est de soigner mes mains pour essayer d'être au GP d'Abou Dhabi (le 13 décembre, ndlr) mais aussi pour les 50 ou 55 ans qu'il me reste", dit celui qui dispute vraisemblablement sa dernière saison en F1, faute de disposer d'un volant l'an prochain.

"J'ai besoin de remonter dans la voiture pour savoir où j'en suis, ce que je suis capable de faire, si j'ai encore envie, si la passion est encore là et si je n'ai pas peur", explique le pilote, âgé de 34 ans. "J'ai dit à mes proches: désolé, c'est violent d'entendre ça mais faut que vous compreniez que j'en ai besoin."

Mais si sa main gauche ne fonctionnait pas la semaine prochaine, Grosjean l'assure: "je ne prendrais pas le risque de rouler".

La monoplace du natif de Genève, qui a quitté la piste à cause d'un accrochage juste après le départ de la course, a été coupée en deux et a pris feu après s'être encastrée à 220 km/h dans les barrières de sécurité.

Le pilote a pu s'extraire seul de sa F1 28 secondes après le choc et s'est éloigné du brasier aidé par le personnel de la voiture médicale des GP, avant d'être emmené en ambulance au centre de soins du circuit puis à l'hôpital en hélicoptère.

Au Grand Prix de Sakhir, toujours à Bahreïn, ce week-end, il sera remplacé par le pilote d'essais et de réserve de Haas, le Brésilien Pietro Fittipaldi, qui fera ses débuts en GP.