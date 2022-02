F1: trois jours d'essais à Barcelone pour appréhender les profonds changements

La Formule 1 prépare une saison record de 23 Grands Prix avec trois jours de test de mercredi à vendredi à Barcelone, où les écuries étrenneront leurs toutes nouvelles monoplaces répondant aux profonds changements du règlement en 2022.

Le premier Grand Prix n'aura lieu que le 20 mars à Bahreïn, mais pour eux, tout commence maintenant: le champion en titre Max Verstappen, son dauphin Lewis Hamilton et les 18 autres pilotes vont enfin voir en Catalogne les premiers résultats de longs mois de développement sur leurs nouvelles voitures.

Après une période d'essais raccourcie à trois jours en 2021 à Bahreïn, la F1 retrouve deux sessions distinctes de tests, six jours au total, comme en 2020, même si la norme précédemment était de huit jours et encore plus auparavant.

A Barcelone cette semaine, sans public ni télévisions (de 09h00 à 18h00), puis à Bahreïn du 10 au 12 mars devant spectateurs et caméras (08h00 à 17h00), les dix écuries pourront ainsi appréhender le grand chambardement voulu par la Formule 1 et repoussé d'un an à cause de la pandémie.

Le nouveau règlement technique mis en place cette année vise à réduire les écarts de performance entre les écuries, avec des voitures devant pouvoir se suivre de plus près et donc se dépasser plus facilement. L'aérodynamisme a été revu, avec le retour de l'effet de sol, qui plaque les monoplaces au bitume, et les roues sont plus grosses (diamètre de 18 pouces contre 13 auparavant).

Ces derniers jours, chaque écurie a présenté sa version de sa monoplace 2022. Mais c'est à Barcelone que l'on pourra pour la première fois les voir ensemble en piste. Même si elles ne dévoileront sans doute pas encore tous leurs secrets dans ce grand jeu de poker menteur.

- Ferrari ou McLaren de retour ? -

"Il y aura toujours les équipes qui font un excellent travail en tête de la grille", anticipe le directeur sportif de la F1 Ross Brawn. "Mais je suis optimiste, je pense que nous allons voir plus de voitures devant, certainement après quelques mois, quand tout le monde aura pu voir les voitures des autres et leur développement".

En plus de Verstappen et Hamilton, de Red Bull et Mercedes, la F1 (et ses fans) espère donc voir d'autres prétendants au titre. A commencer par Ferrari et McLaren, sans oublier Alpine, les trois constructeurs qui suivaient au classement l'an dernier.

Au rayon des transferts chez les pilotes, le seul "rookie" qui débutera cette année sera Guanyu Zhou chez Alfa Romeo. Troisième de Formule 2 l'an passé, il sera le premier Chinois en F1.

Zhou aura comme équipier l'expérimenté Finlandais Valtteri Bottas en provenance de Mercedes. Chez les Flèches d'argent, c'est le jeune Britannique George Russell qui accompagnera désormais Hamilton. Enfin, chez Williams, le Thaïlandais Alex Albon, auparavant pilote Red Bull, est de retour en F1 après un an d'absence.

Barcelone marquera aussi les débuts des nouveaux directeurs de course, Niels Wittich et Eduardo Freitas. L'Allemand et le Portugais, qui officiaient dans d'autres championnats, alterneront au poste cette saison pour arbitrer les combats en piste.

Ils remplacent l'Australien Michael Masi, évincé la semaine dernière de son poste par la Fédération internationale de l'automobile (FIA), en raison de la gestion polémique du dernier Grand Prix 2021 à Abou Dhabi, qui a couronné Verstappen.

Le Néerlandais de 24 ans, titré pour la première fois, arborera le numéro 1 sur sa monoplace, en lieu et place de son N.33 habituel. Hamilton repart lui en quête d'un huitième titre record, qui le placerait au sommet du panthéon, seul au-dessus de Michael Schumacher et de ses sept sacres.