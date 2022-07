F2: Pourchaire gagne en Hongrie et revient au championnat

Le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix) a remporté sa troisième victoire de la saison en Formule 2 dimanche, lors de la course principale sur le tracé du Hungaroring en Hongrie, une victoire qui lui permet de réduire son retard au championnat sur Felipe Drugovich.Le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix) a remporté sa troisième victoire de la saison en Formule 2 dimanche

Le Brésilien, seulement 9e dimanche, n'a plus que 21 points d'avance au championnat, contre 39 avant ce week-end et jusqu'à 44 au terme de la course sprint samedi, à l'issue de laquelle le Français a terminé hors des points.

Dimanche, Pourchaire, parti 4e sur la grille, était accompagné sur le podium par le Brésilien Enzo Fittipaldi (Charouz Racing) et par le Japonais Ayumu Iwasa (DAMS).

L'espoir français de 18 ans, favori pour le titre en Formule 2, récidive donc en Hongrie après avoir gagné les courses principales à Bahreïn et à Imola.

Le championnat se poursuit fin août à Spa, en Belgique, 11e manche sur les 14 que compte cette saison.