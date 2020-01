Face aux critiques, Al-Jazeera tente de rester dans l'air du temps

Le célèbre réseau qatari Al-Jazeera, qui déchaîne les passions dans le monde arabe depuis son lancement dans les années 1990, mise aujourd'hui sur le numérique pour faire face aux critiques et à la concurrence, et attirer les jeunes générations.

A Doha, une armée de jeunes vêtus à la dernière mode crée des images animées (GIF) et des courts métrages destinés à la consommation sur les réseaux sociaux, sous la marque "AJ+".

Disponible en plusieurs langues, dont l'arabe, l'anglais, l'espagnol et le français, ce média qui dit cibler "les générations connectées" comptabilise des millions d'abonnés sur Twitter, Facebook ou Instagram.

Le bureau d'AJ+ à Doha a plus l'allure d'une start-up que d'une salle de rédaction, avec ses murs en briques apparentes et ses rangées d'ordinateurs Apple.

"Nous avons les valeurs d'Al-Jazeera, mais nous sommes la version cool du millénaire", dit à l'AFP la directrice générale d'AJ+, Dima Khatib, qui compte elle même près de 350.000 abonnés sur Twitter.

- "Réputation journalistique" -

Emissions sur les tabous sociaux, débats houleux sur la politique, des correspondants sur le terrain à travers la région et le monde : la chaîne arabe, lors de son lancement en 1996, a révolutionné le paysage médiatique au Moyen-Orient.

De Rabat à Ryad, en passant par Le Caire et Ramallah, elle a conquis une large audience jusque-là habituée aux très sages chaînes gouvernementales mais a aussi attisé les foudres des dirigeants autoritaires qui l'accusent d'encourager les troubles civils.

Financée par le riche émirat du Qatar, elle concurrence aussi les grandes chaînes internationales, CNN ou BBC, en devenant une source d'information controversée mais incontournable sur les conflits au Moyen-Orient grâce à ses plus de 3.500 employés présents dans 70 pays.

"Quand les gens commencent à parler d'Al-Jazeera et de toutes les critiques (la visant), je leur dis + mais pourquoi ne la regardez-vous pas ?+", lance à l'AFP Mostefa Souag, l'actuel directeur général d'Al-Jazeera.

Dans son bureau de Doha, ce journaliste algérien de 74 ans garde précieusement un lecteur de cassettes, souvenir de l'époque où Al-Jazeera avait fait son premier grand coup médiatique en diffusant des vidéos de ben Laden.

Mais Mostefa Souag se concentre désormais sur l'avenir de la chaîne, celui du monde numérique dominé par les clips viraux, les images animées et l'interactivité.

Populaire sur les réseaux sociaux, AJ+ est cependant souvent critiquée par les internautes qui l'accusent de relayer la politique étrangère du Qatar.

Fin 2019, Facebook informe le média qu'il sera désormais estampillé "contrôlé par un Etat" dans le cadre de la nouvelle politique du réseau social américain contre les "fausses informations".

Le réseau qatari a protesté auprès de Facebook, craignant "un dommage irréparable à sa réputation journalistique", surtout que la production d'Al-Jazeera sur YouTube est déjà présentée comme financée par le Qatar.

"Personne au sein du gouvernement n'est autorisé à communiquer avec Al-Jazeera sur n'importe quelle question éditoriale", se défend vigoureusement Moustefa Souag.

- Demande de fermeture -

Mais Facebook n'est pas le seul souci d'Al-Jazeera.

Ryad et ses alliés - Emirats arabes unis, Bahreïn et Egypte - ont rompu leurs liens officiels avec le Qatar en 2017, l'accusant de soutenir les mouvements islamistes et de semer la zizanie dans les pays arabes, notamment via Al-Jazeera. Doha nie ces accusations.

Le quatuor anti-Qatar exige la fermeture du réseau médiatique comme l'une des principales conditions au rétablissement des relations diplomatiques.

Suspendue dans plusieurs pays arabes en temps de troubles civils, Al-Jazeera a aussi vu son personnel inquiété, comme le producteur égyptien Mahmoud Hussein détenu au Caire depuis fin 2016.

Par médias interposés, une véritable bataille des mots et d'images s'est engagée entre le Qatar et ses détracteurs, en particulier sur les réseaux sociaux, chacun mettant en lumière toute polémique impliquant l'autre camp.

En prenant clairement partie pour le gouvernement qatari, Al-Jazeera "a perdu sa position dans le monde arabe et le pouvoir qu'elle excerçait auparavant", observe Mona Elswah, spécialiste des médias arabes à l'Oxford Internet Institute.

"Elle a joué un rôle dans le Printemps arabe, mais après cela, les choses ont changé. C'est dommage (de voir) comment ils ont fini", dit la chercheuse à l'AFP.

Le parti pris d'Al-Jazeera en faveur des Frères musulmans au lendemain des révolutions a suscité une désaffection d'une partie du public arabe qui considère désormais le groupe comme un outil de propagande au même titre que les vieilles chaînes gouvernementales.