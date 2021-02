Face-à-face attendu entre Darmanin et Le Pen jeudi sur France 2

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin débattra en direct jeudi avec la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen dans l'émission politique de France 2 "Vous avez la parole", un face-à-face attendu en plein examen du projet de loi contre le séparatisme.

A partir de 21h05, le ministre sera interviewé par Thomas Sotto et Léa Salamé pendant une vingtaine de minutes, notamment sur les "violences policières", a expliqué à l'AFP la co-rédactrice en chef de l'émission, Nathalie Saint-Cricq.

S'ensuivra un débat de 45 minutes avec Marine Le Pen sur la laïcité, la sécurité et l'immigration, alors que le projet de loi "confortant le respect des principes de la République", censé renforcer l'arsenal contre l'islamisme radical, est examiné par les députés.

Ce texte "inédit", selon Nathalie Saint-Cricq, sera également discuté le même soir sur C8 : le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon sera l'invité de Cyril Hanouna dans "Balance ton post", en direct à partir de 21H15, a annoncé la chaîne lundi.

Sans être "une réplique du débat d'entre-deux tours (entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2017, ndlr)", le duel Le Pen-Darmanin semblait "totalement valide idéologiquement", a expliqué Mme Saint-Cricq, également éditorialiste politique de France télévisions.

Il doit permettre d'"avoir une explication du gouvernement soupçonné de courir après l'extrême droite ou la droite" et d'évaluer les contre-propositions de Marine Le Pen, a-t-elle ajouté.

La présidente du RN, qui avait décliné une invitation de France 2 à débattre face au Premier ministre Jean Castex en septembre, avait indiqué qu'"elle souhaitait plus volontiers discuter avec Gérald Darmanin qui regroupe les thématiques sur lesquelles elle est le plus allante", selon Mme Saint-Cricq. Ils s'étaient d'ailleurs déjà fait face en octobre 2017 dans "L'Emission politique", l'émission qui précédait "Vous avez la parole".

Après le débat, Marine Le Pen et Gérald Darmanin feront place à "des représentants de toute la classe politique" pour évoquer le projet de loi "séparatisme" et plus généralement "l'actualité politique du moment".

Sont attendus : la députée LREM Aurore Bergé, le député PS Boris Vallaud, la numéro 2 d'EELV Sandra Regol, le député LR Julien Aubert, la députée non-inscrite Emmanuelle Ménard, épouse de Robert Ménard, et un représentant de LFI.

L'émission, qui a dernièrement enregistré des scores décevants, revient ainsi "aux fondamentaux en valorisant le débat", selon Mme Saint-Cricq.