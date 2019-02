Facebook en chiffres et en lettres

Voici les principaux faits et chiffres concernant Facebook, qui fête ses 15 ans le 4 février.

- Utilisateurs -

Facebook comptait 2,3 milliards d'usagers mensuels actifs fin décembre. La donnée de référence pour le premier réseau social du monde. Sur ce total, 947 millions se trouvent en Asie-Pacifique, 381 millions en Europe et 242 millions en Amérique du Nord.

L'entreprise ne détaille pas les chiffres pays par pays mais des analystes estiment que l'Inde compte le plus grand nombre d'usagers, suivie par les Etats-Unis, l'Indonésie et le Brésil.

Facebook est bloqué ou sévèrement limité dans certains pays dont la Chine et la Corée du Nord.

Quelque 2,7 milliards de personnes utilisent chaque mois une ou plusieurs des applications de la "famille" Facebook, qui outre le réseau éponyme, compte Instagram, WhatsApp et Messenger.

- Argent -

Pour son exercice 2018, Facebook a affiché une santé de fer: 22 milliards de dollars de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 55 milliards. En hausse comme tous les ans depuis l'entrée en Bourse en 2012, où Facebook vaut à l'heure actuelle environ 480 milliards de dollars.

La publicité, qui grâce à la collecte massive et incessante de données personnelles des usagers est ciblée au plus près, représente 98% du chiffre d'affaires de Facebook et la publicité sur mobile se taille la part du lion. Le réseau réalise quelque 50% de son chiffre d'affaires en Amérique du nord.

Selon le cabinet d'études eMarketer, la part de Facebook du marché de la publicité numérique devrait atteindre 20,5% des 327,28 milliards qui seront dépensés en 2019.

- La "team" Zuckerberg -

Mark Zuckerberg, co-fondateur de Facebook en est, à 34 ans seulement, le leader incontesté comme directeur général et comme président du conseil d'administration. Bien qu'il ne détienne qu'une part minoritaire du capital, un système spécial lui assure 60% des droits de vote et donc le contrôle du groupe.

Sheryl Sandberg, ancienne de Google et du Trésor américain, est la numéro deux de l'entreprise, dont elle a inventé le business model. Très critiquée pour son rôle dans plusieurs scandales récents, elle a le soutien de Mark Zuckerberg et du conseil d'administration.

Le géant de Menlo Park, en Californie, employait 35.587 personnes au 31 décembre, soit 42% de plus que l'année précédente. C'est le résultat du triplement du nombre de personnes chargées d'éradiquer les contenus controversés sur la plateforme.

M. Zuckerberg reçoit comme salaire un dollar symbolique mais sa fortune personnelle est estimée à 62 milliards de dollars par le magazine Forbes.

- Problèmes -

Facebook est confronté depuis deux ans à une vague de scandales sans précédent pour la jeune entreprise. Ses dirigeants ont reconnu avoir été trop lents à mesurer l'ampleur et donc à combattre les tentatives de manipulations de l'élection présidentielle attribuées à la Russie pour favoriser Donald Trump. Est venu s'ajouter le scandale Cambridge Analytica autour de la fuite de données à l'insu des utilisateurs puis les révélations sur ses méthodes musclées pour combattre les critiques via une agence de communication aux méthodes controversées.

Facebook fait également face à une désaffection croissante des plus jeunes, surtout dans les pays les plus riches, aux Etats-Unis en particulier.

Selon le Pew Research Center, 51% des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans sont sur Facebook contre 72% sur Instagram et 69% sur Snapchat.