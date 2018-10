Facebook s'allie à MTV pour relancer l'émission "The Real World"

Facebook va relancer avec MTV l'une des émissions phare de la chaîne américaine, la téléréalité "The Real World", dont trois saisons seront diffusées sur Watch, la nouvelle plateforme vidéo du réseau social, ont annoncé les groupes mercredi au MipCom.

"The Real World", lancé au début des années 90 et diffusé jusqu'en 2016, a été la première émission à suivre 24 heures sur 24 la vie d'inconnus enfermés dans une maison, préfigurant des concepts comme Loft Story/Big Brother.

"En 1992, on a lancé The Real World qui était totalement nouveau à la télévision et ouvert une tendance", a indiqué le président de MTV, Chris McCarthy. "Facebook Watch a changé la façon de regarder la télévision donc on s'est tourné vers eux pour relancer le show et on a créé quelque chose de nouveau : la téléréalité partagée", a-t-il poursuivi.

L'émission se passait chaque année dans une nouvelle ville et les participants (entre 7 et 8) se voyaient confier une mission qui engendrait des discussions, sans s'éliminer les uns les autres comme c'est le cas dans de nombreuses téléréalités.

Sur Facebook Watch, l'émission aura trois saisons simultanées: aux Etats-Unis, au Mexique et en Thaïlande, où seront abordés des sujets "propres à chaque culture" et où le public sera amené à échanger en direct avec les participants sur Facebook.

Lancée il y a un an aux Etats-Unis, Watch est aujourd'hui accessible dans tous les territoires où Facebook est présent, et le géant américain multiplie les annonces pour l'alimenter en contenu. Il va lancer son jeu Confetti, "qui permet de répondre à des questions avec ses amis pour gagner de l'argent", hors des Etats-Unis et diffuser une grande compétition canine, "The World's most amazing dog" ("Le chien le plus génial du monde"), audition virtuelle où tout utilisateur pourra poster une vidéo de son chien et voter.

"Il y a beaucoup de concurrence dans le secteur et notre différence c'est de proposer des expériences partagées en donnant un moyen d'interagir pendant et après l'épisode et d'échanger avec les créateurs", a expliqué de son côté Paresh Rajwat, responsable des produits vidéos sur Facebook. Un concept de conversation en direct qui n'est pas sans rappeler celui de Twitter, réseau social concurrent.