FACT-CHECK: après l'incendie de Notre-Dame, deux victimes de la haine en ligne témoignent

Le soir de l'incendie de Notre-Dame le 15 avril, deux hommes à la peau mate ont été photographiés, sourire aux lèvres, avec dans leur dos la cathédrale en feu. Une "avalanche" de haine à leur encontre, dénuée de tout fondement, a aussitôt déferlé sur internet.

Que vérifie-t-on ?

Une photo de deux hommes, diffusée sans légende sur le compte Facebook de Sputnik France le 15 avril à 21h37 (19h37 GMT), est très vite reprise par des pages d'extrême droite américaine et française.

"Des musulmans rient pendant que Notre-Dame est détruite par les flammes", accuse dès 22h45 sur sa page Facebook certifiée - et suivie par plus de 1,3 million de personnes - la militante américaine anti-islam Pamela Geller, dans un post partagé plus de 33.000 fois à la date du 4 mai et supprimé depuis.

En quelques heures, le cliché se répand sur les réseaux sociaux et sur les forums Reddit et 4Chan. Des internautes, nombreux, les accusent de se réjouir du drame de Notre-Dame. Dans les commentaires, les injures racistes et islamophobes et les menaces de représailles fusent.

Que sait-on ?

Dès le soir de l'incendie, les deux jeunes hommes reçoivent des messages d'amis d'école les informant de ces publications. Formellement reconnus par l'AFP au cours d'un entretien le 3 mai, S. et J., racontent sous le couvert de l'anonymat "l'avalanche" de haine qu'ils ont subie.

"C'était totalement irréel", se remémore J.

S. a depuis capturé sur son téléphone des centaines de commentaires haineux. "Pourquoi gardons-nous chez nous ces Français de papiers, ces gens qui haïssent la France ?", commente un internaute sur Twitter, quand un autre, sur Facebook, appelle à les pendre.

"Je n'avais jamais été victime de racisme jusqu'ici. Là, j'en ai pris pour deux vies", lâche S. en déroulant les commentaires.

Sputnik France a depuis diffusé un article soulignant qu'"à aucun moment, Sputnik n'a insinué que ces deux individus étaient musulmans ni qu'ils riaient en raison de l'incendie", qualifiant cette histoire de "rocambolesque".

Pourquoi les deux amis sourient-ils sur la photo devenue virale ? "Au moment de passer sous la glissière [le ruban de balisage délimitant le périmètre de sécurité], elle m'est revenue dans le visage. Ça nous a fait sourire", affirme S.

"Notre-Dame, on l'a visitée, on l'a photographiée, on l'a étudiée, on l'a modélisée en 3D, donc comment aurions-nous pu nous réjouir de l'incendie ?”, poursuit-il. "En tant qu'étudiants en +archi+, voir un bijou de l'architecture brûler, ça nous a fait quelque chose".

Pour prouver sa bonne foi, l'étudiant tourne l'écran de son smartphone et montre des messages envoyés à un proche sur Snapchat pendant l'incendie de Notre-Dame : "Je suis sur le cul là. J'ai vu la flèche s'effondrer", écrit-il dans un de ces messages.

Leur avocat, Me Boris Rosenthal, dit le 3 mai avoir envoyé une "quinzaine" de mises en demeure pour "atteinte au droit à l'image" à des sites internet ayant publié la photo de ses clients.

Sur l'une d'elles, consultée par l'AFP, il déplore une "avalanche de fake news" à leur encontre. "Certains internautes ont manifesté la volonté de retrouver mes clients et les ont menacés de représailles", ajoute-t-il, soulignant qu'ils sont "parfaitement identifiables" sur le cliché leur ayant valu un déferlement de haine, partagé au moins 50.000 fois à la date du 3 mai sur le seul réseau social Facebook.

"Il faut donner conscience aux gens qui lisent, comme aux gens qui écrivent ou commentent, que derrière une information non vérifiée, il y a des personnes pour lesquelles ça a des conséquences directes, des conséquences sur leur vie", ajoute l'avocat auprès de l'AFP.

Depuis, les deux étudiants font attention à ne pas trop se montrer ensemble et tâchent de ne pas s'habiller comme sur la photo du soir de l'incendie. "Je jette des regards furtifs en sortant de chez moi", confie S., qui craint qu'un "cinglé" puisse s'en prendre à lui.

Que peut-on en conclure ?

La photo des deux jeunes hommes, le sourire aux lèvres, a bien été prise le soir de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Pour autant, les deux hommes ont expliqué à l'AFP que le cliché a été sorti de son contexte, affirmant sourire pour une autre raison.