Fair-play financier: le TAS met un terme à la procédure de l'UEFA contre le PSG

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison mardi au Paris SG dans ses démêlés sur le fair-play financier avec l'UEFA, en "annulant" la décision de l'instance européenne de réexaminer les finances du club.

L'instance de contrôle financier de l'UEFA avait décidé en septembre de rouvrir le dossier parisien, classé en juin, après le fol été 2017 à plus de 400 M EUR dépensés pour Neymar et Kylian Mbappé. Ce réexamen est "annulé", explique le TAS qui considère donc que la procédure de juin est "clôturée et définitive".