Faire le tour du monde en sept ans, le défi d'un cycliste taïwanais

Cela fait quatre ans que le Taïwanais Jacky Chen a quitté son poste d'ingénieur en électronique pour réaliser son rêve: faire le tour du monde à vélo.

Depuis, il a sillonné avec son vélo noir et rouge les routes du continent américain, de l'Europe et une partie du Moyen-Orient, dormant sous une tente ou chez l'habitant grâce à des plateformes comme Couchsurfing.

"C'est une aventure", confie à l'AFP cet homme de 40 ans de passage à Jérusalem, après avoir déjà visité 64 pays et parcouru quelque 54.000 kilomètres.

Le Taïwanais dit espérer visiter une centaine de pays et atteindre les 100.000 kilomètres d'ici la fin de son périple. Cela devrait lui prendre encore trois ans, estime-t-il.

Depuis le mont des Oliviers qui offre un panorama sur la Vieille ville de Jérusalem, d'où émerge la coupole dorée du Dôme du Rocher, il dit combien "cette ville (l)'a surpris".

"C'est une grande ville et un site historique" en même temps, juge-t-il à propos de cette cité de près de 900.000 habitants, sacrée pour les trois grandes religions monothéistes et épicentre du conflit israélo-palestinien.

Jacky Chen a débuté son parcours en Alaska, aux Etats-Unis, a visité le Machu Picchu au Pérou et Paris... Après son escale à Jérusalem, il compte se rendre en Jordanie puis en Egypte, avant de sillonner l'est de l'Afrique et finir son périple en Asie.

L'aventure n'a pas été de tout repos, notamment quand il a voyagé sous la neige mais il affirme ne s'être jamais vraiment senti en danger, si ce n'est lorsque des bus ou camions l'effleuraient d'un peu trop près.

M. Chen n'est pas le premier à tenter un tel périple.

En 2017, l'aventurier écossais Mark Beaumont a établi le record du tour du monde à vélo en 79 jours.

Mais de telles performances n'intéressent pas le quarantenaire taïwanais.

"Le plus incroyable, ce sont toujours les rencontres que je fais", affirme celui dont le t-shirt affiche dans le dos: "Je suis Jacky. Je viens de Taïwan".