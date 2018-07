Faure (PS) fustige les "champions du déni", Hollande et Hamon

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a qualifié lundi de "champions du déni" François Hollande et Benoît Hamon, estimant que "l'un et l'autre (étaient) dans une forme de réassurance comme si rien ne s'était passé" en 2017.

"Je ne sais pas si demain nous serons encore présents. Nous pouvons très bien disparaître, c'est vrai", a commencé le député, invité de l'émission L’Épreuve de vérité de Public Sénat en partenariat avec l'AFP, Les Échos et Radio Classique.

"Ça suppose de notre part (d')être capables de se dire que si nous avons échoué il y a un an, ça n'est pas le fait du hasard, et c'est ce que je reproche aujourd'hui à deux champions du déni, que sont Benoît Hamon et François Hollande: c'est d'être l'un et l'autre dans une forme de réassurance personnelle comme si rien ne s'était passé".

"Mais cette défaite est d'abord liée au fait qu'on a eu Benoît Hamon et François Hollande, qui ont l'un comme l'autre conduit la gauche à être aux 6%. Et donc, nous avons aujourd'hui nécessité de nous remettre en question", a-t-il cinglé.

M. Faure s'est également montré offensif à l'encontre de Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel, deux de ses adversaires du Congrès d'Aubervilliers, qui ont chacun annoncé récemment la création d'une "plateforme" autour d'eux.

"Les clubs, il en a toujours existé. Si ce sont des clubs pour réfléchir, je suis pour que la réflexion soit la plus large possible, et s'ils arrivent à étendre notre propre sphère d'influence sur notre gauche comme sur notre droite, je prends. Si en revanche ces clubs sont de nouvelles écuries, de nouveaux clans, et une nouvelle façon de nous fracturer, alors là je serai sans pitié", a-t-il menacé.

"Je ne laisserai pas ce parti qui a déjà été fracturé à de multiples reprises se fracturer à nouveau. Le mandat qui m'a été confié par les militants, c'est précisément celui-là: c'est d'arriver à rassembler et réunir cette famille", a-t-il insisté.

Interrogé sur les élections européennes, et sur son souhait ou non de voir l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira tirer la liste socialiste, M. Faure a estimé qu'elle serait "une bonne tête de liste, comme d'autres".

Mme Taubira n'avait pas exclu dans le Journal du dimanche fin juin de s'engager pour les européennes, posant cependant comme préalable le rassemblement au sein de la gauche. "Moi, une gauche éclatée où chacun avance dans son couloir et ne se rend pas compte du désastre… Un rapprochement serait un minimum, mais cela ne suffira pas", avait-elle expliqué.

M. Faure croit-il possible un tel rassemblement, alors qu'EELV vient de choisir son champion, Yannick Jadot, et que la France insoumise, le PCF et Générations avancent chacun leur pion ?

"Ces débats d'appareil m'ont lassé depuis fort longtemps. Je ne suis plus prêt à passer ma vie avec les uns et les autres, +tu me donnes quoi, je te donne quoi+. (...) Je ferai en sorte qu'il y ait une offre qui corresponde à ce que je veux porter, qui soit plus large même que ce que nous offrons habituellement. Ca sera sans les appareils, on le fera directement avec les Français", a-t-il dit.