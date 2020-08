FC Barcelone: le film d'une saison catastrophique

Saison sans titre, entraîneurs limogés, stars blessées, scandales: l'une des pires saisons en 121 ans d'histoire du FC Barcelone, s'est close par la terrible débâcle 8-2 contre le Bayern en Ligue des champions et le chambardement de l'équipe.

Voici le film de la cauchemardesque saison 2019-2020 du Barça.

. Août 2019 : Messi blessé, Griezmann répudié

Un présage ? En août 2019, le Barça débute la saison sans son capitaine Lionel Messi : "Leo" se blesse au mollet droit lors du premier entraînement de reprise, il manquera la présaison et le début de la Liga. Antoine Griezmann, arrivé de l'Atlético pour 120 M d'EUR, ne s'entend pas avec la superstar argentine.

. 18 décembre : un clasico à oublier

Malgré le sixième Ballon d'Or remporté par Messi le 2 décembre, le jeu barcelonais se délite. Le clasico aller de Liga contre le Real Madrid, repoussé d'octobre au 18 décembre, ne fait que le souligner : devant un Camp Nou plein, le Barça concède un 0-0 face aux hommes de Zinédine Zidane.

. 12 janvier : déroute en Supercoupe, Suarez blessé, Valverde remercié

La défaite 3-2 contre l'Atlético en demi-finale d'une Supercoupe d'Espagne nouvelle formule à Djeddah (Arabie Saoudite) ouvre une première crise : l'entraîneur Ernesto Valverde, présent depuis mai 2017, est accusé de tuer l'ADN du jeu catalan. Les dirigeants rencontrent Xavi, coach d'Al-Sadd au Qatar, pour lui proposer la place de Valverde, encore en poste à cette date, mais l'ex-légende du Barça refuse. Le 12 janvier, le club annonce que Luis Suarez a été opéré du genou droit et qu'il sera absent quatre mois. Le 13 janvier, Ernesto Valverde est limogé et Quique Setién, engagé.

. 6 février : la Coupe du Roi s'envole, Dembélé encore blessé

Le 4 février, l'ailier français Ousmane Dembélé, à peine revenu de blessure, se déchire à nouveau à la cuisse droite. Le secteur offensif du Barça est dépeuplé. Le même jour, Messi exhorte son directeur sportif Eric Abidal à "assumer ses décisions" et à "donner des noms", après que ce dernier a fait porter la responsabilité du licenciement de Valverde aux joueurs dans une interview. Le 6, deux jours plus tard, le Barça est éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao (1-0) au Camp Nou.

. 17 février : le "Barçagate" ébranle Bartomeu

Le 17 février, le FC Barcelone dément être à l'origine d'une campagne de calomnies visant des figures du club sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image du président Josep Maria Bartomeu. La radio Cadena Ser a montré dans une enquête que le Barça a versé un million d'euros en six factures distinctes à l'entreprise I3 Ventures. La direction, déjà menacée à un an des élections pour la présidence du club, est encore plus ébranlée.

. 12 mars : la pandémie n'arrête pas les galères

Après une cuisante défaite 2-0 contre le Real Madrid le 1er mars lors du clasico retour, le championnat est suspendu le 12 par la pandémie de nouveau coronavirus. Mais les scandales ne s'arrêtent pas. A 33 ans, Messi tarde à signer la prolongation de son contrat, qui s'achève en 2021. Fin mars, le club, en difficultés financières, annonce qu'il va devoir recourir à du chômage partiel auprès de ses employés, les joueurs refusant de baisser leurs salaires... Mais les joueurs publient un communiqué le 30 mars pour indiquer qu'ils s'engagent à baisser leur salaire de 70% et à aider le club à verser la totalité des salaires aux employés. En avril, six membres du conseil d'administration démissionnent, sur fond de désaccords sur le mode de gestion de Bartomeu.

. 16 juillet : couronne nationale pour le Real

De retour à la compétition après le confinement, le Barça est à la peine. Le 30 juin, Setién laisse Griezmann sur le banc lors du 2-2 contre son ancien club, l'Atlético Madrid, que le Français aurait pu faire basculer s'il était entré avant la 90e minute. Ce nul, combiné à la défaite 2-1 contre Osasuna le 17 juillet, enterre les espoirs de titre du Barça qui cède sa couronne nationale au rival Real Madrid.

. 14 août : débâcle et grand chamabardement

La terrible saison blaugrana se conclut sur un faux-pas historique : le 14 août au stade de la Luz de Lisbonne, le FC Barcelone essuie la plus lourde défaite de son histoire en compétitions européennes, atomisé 8-2 par un Bayern Munich surpuissant en quart de Ligue des champions. La triste conclusion d'un cauchemar qui aura duré un an. Setién est limogé le 17 août, Abidal le lendemain, et Ronald Koeman arrive pour incarner le chantier de reconstruction du Barça.