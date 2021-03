FC Barcelone: les bureaux de votes referment, Laporta grand favori

Les bureaux de vote ont fermé à 21h00 (20h00 GMT) dimanche en Catalogne pour l'élection du nouveau président du FC Barcelone avec une participation très élevée, un scrutin dont l'ancien président Joan Laporta reste le grand favori.

Ces élections, "les plus importantes de l'histoire du Barça" selon des propos de Laporta rapportés par les médias du club, ont généré une forte mobilisation, avec 55.676 votes enregistrés lors du dernier comptage, à 20h00 (19h00 GMT), à quelques centaines de voix du record datant de l'élection présidentielle de 2010 (57.088 votes enregistrés).

Selon un premier sondage diffusé par la télévision régionale catalane TV3 réalisé à la sortie des urnes, Laporta écraserait le scrutin avec plus de la moitié des voix exprimées, loin devant Victor Font (environ un tiers des voix) et Toni Freixa.

Des chiffres célébrés avec ardeur par Laporta, que l'on a vu sauter dans les bras de ses proches, tout sourire, alors que les visages des deux autres candidats se sont assombris, selon la presse catalane.

Mais c'est avant tout une victoire démocratique pour ce club dont le quotidien est rythmé par les scandales internes depuis plus d'un an.

- Participation historique -

A 20h00, 35.014 des 110.290 socios (supporters-actionnaires) majeurs ayant le droit de vote étaient venus voter en personne, en plus des 20.663 votes émis par courrier, pour la première fois de l'histoire du club.

"La participation élevée m'a surpris vu les difficultés de mobilité qu'il y avait entre provinces. Ca n'a pas été facile (d'organiser cela) mais nous sommes satisfaits de comment ça s'est déroulé", a savouré Carles Tusquets, à la tête de la commission de gestion transitoire chargée d'organiser l'élection et de gérer le club depuis la démission de Josep maria Bartomeu, fin octobre.

Ce dernier, qui avait battu Laporta en 2015, a été poussé vers la sortie par une dette abyssale (plus de 1 milliard d'euros, selon le club) et un déclin sportif, matérialisé par la déroute contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions en août (8-2) et les envies de départ dans la foulée de l'icône Lionel Messi.

La prolongation du contrat de l'Argentin qui expire dans moins de quatre mois, le 30 juin prochain, sera le dossier le plus brûlant du nouveau président qui devra aussi négocier l'échelonnement de la dette du club.

Dès l'ouverture des bureaux de vote à 09h00 dimanche matin (08h00 GMT), une longue file de voitures s'était formée à l'entrée du Camp Nou et les socios étaient venus en masse exercer leur droit de vote, malgré la pluie.

"Que cette journée soit une journée de démocratie pour le club. Je souhaite remercier toute mon équipe de campagne, les bénévoles et les employés du club et les socios, qui rendent possible la tenue de ces élections, les plus importantes de l'histoire du Barça. Qu'une haute participation nous fasse devenir plus qu'un club", a souhaité Laporta (socio N.13.352) devant les médias du club, reprenant le slogan du Barça.

- Messi a voté -

Ses deux adversaires Toni Freixa (socio N.54.782) et Victor Font (socio N.67.970) ont aussi souhaité une "haute participation" pour les élections "les plus importantes de l'histoire moderne du club".

Les joueurs de l'équipe première ont également commencé à venir voter au Camp Nou en fin de matinée, à l'image de Sergio Busquets, Riqui Puig ou même la légende blaugrana Lionel Messi, venu voter peu avant 11h45 avec l'un de ses fils, une grande première pour lui, qui ne s'était jusqu'alors jamais mouillé lors d'un scrutin pour la présidence de son club de coeur.

Puis d'autres personnalités, à l'image d'Eric Abidal, Carles Puyol ou encore Luis Enrique, et même l'ex-président démissionnaire Josep Maria Bartomeu, arrêté, entendu par la justice puis relâché entre lundi et mardi dans l'affaire du "Barçagate", une campagne présumée de calomnies visant des figures du club.