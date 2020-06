FC Barcelone: "petite contracture" au quadriceps droit pour Messi (club)

La star argentine du FC Barcelone et sextuple Ballon d'Or Lionel Messi (32 ans) souffre d'une "petite contracture au quadriceps droit" et a manqué les deux derniers entraînements collectifs mercredi et vendredi matin, a annoncé le club par communiqué ce vendredi.

"Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi souffre d'une petite contracture au quadriceps de la jambe droite. Il a effectué du travail spécifique ce vendredi pour éviter les risques, à huit jours du premier match de Liga", a indiqué le club dans son communiqué diffusé vendredi midi.

"Il est prévu qu'il revienne travailler avec le reste du groupe ces prochains jours", a précisé le Barça, serein au sujet de la présence de la "Pulga" ("puce", en espagnol) pour la reprise des Blaugrana, le 13 juin à Majorque (20H00 GMT).

Ce vendredi, après la journée de repos de la veille, l'attaquant argentin a réalisé du travail individuel en salle en marge de la session collective en compagnie d'Ansu Fati, a détaillé le club, alors que Messi avait déjà manqué l'entraînement de mercredi pour s'entraîner de son côté.

"Le prochain entraînement sera ce samedi, mais avec un changement de scénario: les hommes de Quique Setién s'entraîneront au Camp Nou pour continuer à préparer le retour à la compétition, qui se fait de plus en plus proche", a conclu le Barça.

A l'arrêt depuis trois mois à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, la Liga reprendra jeudi avec le derby entre Séville et le Betis.