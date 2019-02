Fed Cup: Garcia-Mladenovic, de la détestation à la réconciliation?

Les soeurs ennemies Kristina Mladenovic et Caroline Garcia vont-elles parvenir à régler leurs différends ou tout du moins à s'entendre le temps d'un weekend, au nom de l'équipe ? C'est l'un des enjeux sous-jacents du match de Fed Cup face à la Belgique qui débute samedi.

Le challenge paraissait osé. Julien Benneteau l'a fait. En convoquant les deux, dont l'inimitié, en tout cas publique, date désormais de près de deux ans, le tout nouveau capitaine des Bleues a pris un risque. Celui de faire cohabiter deux joueuses dont rien depuis ne laissait penser qu'elles tiendraient ensemble dans la même pièce. Et surtout risquer de mettre en péril l'ambiance au sein de l'équipe.

Car le malaise entre les deux semble profond. A l'origine de leur brouille: la décision de Caroline Garcia après la finale de Fed Cup perdue en novembre 2016 face à la République tchèque de se mettre en retrait des Bleues.

- Pas d'armistice -

A l'époque, Caroline Garcia et +Kiki+ Mladenovic écument les tournois en double. Et engrangent les résultats, avec notamment un titre à Roland-Garros en 2016. Selon Mladenovic, elle aurait été prévenue par un simple SMS. La forme tout comme le fonds passent très mal auprès des autres membres de l'équipe et notamment de +Kiki+, qui va publiquement le faire savoir. Leur association n'y survit évidemment pas.

L'affaire du +LOL+, en avril 2017, ce tweet signé de Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet au sujet du forfait pour blessure de Garcia pour le match de Fed Cup face à l'Espagne, a définitivement acté un conflit qui n'a toujours pas connu d'armistice. Les joueuses avaient mis en doute la réalité de la blessure de Garcia, ce qu'elle a décrit comme "le pire moment de (sa) carrière".

Une litanie de piques entre les deux a suivi. "Je ne sais pas si les gens se rendent compte que, oui, nous avons eu une carrière extraordinairement fructueuse en double, mais qu'en dehors du tennis, nous n'avons jamais rien partagé", avait notamment lâché Mladenovic. En clair, les ponts ont été sérieusement coupés.

Pour ne rien arranger entre les deux, leur parcours respectif en simple a suivi une courbe inverse depuis cet épisode. A l'époque, Kristina Mladenovic surfe aux portes du top 10 et Garcia quelques longueurs derrière. Depuis, la dernière a atteint la 4e place mondiale, disputé le Masters, et certes baissé de pied depuis. Mladenovic n'a pas connu la même réussite. Depuis l'été 2017 et une blessure au genou lors de Wimbledon, l'ex N.1 française a vécu un cauchemar tennistique, enchaînant 15 éliminations de suite. Une chute qui l'a récemment sortie du top 60. Une trajectoire qui a priori va rendre compliquée une sélection en simple face aux Belges.

- "Une des paires les plus fortes" -

Cette rivalité entre les deux pèse lourd pour les Bleues, qui depuis deux ans jouent donc sans leur N.1. Voilà ce qui a principalement décidé Julien Benneteau à franchir le pas. Pour l'instant, rien n'a vraiment filtré sur l'ambiance entre elles, même si le capitaine a assuré mercredi que les "retrouvailles" s'étaient "bien passées".

Interrogé sur les relations entre les filles de l'équipe au moment de l'annonce de sa sélection, Benneteau s'était montré quelque peu évasif, assurant toutefois qu'il y avait "eu des discussions entre elles", voire "des excuses".

Un scénario que n'a pas vraiment confirmé Caroline Garcia quelques jours plus tard. S'il y a eu des discussions, elle n'en n'a pas fait état, pronostiquant même un "premier contact (...) froid". Pas vraiment le signe d'un réchauffement attendu avec son ex-partenaire, même si elle a assuré qu'elle ferait la part des choses, se disant même prête à jouer en double avec Mladenovic.

"C'est quand même rageant parce qu'on a une des paires les plus fortes du circuit sur le papier. Mais est-ce qu'il va y arriver?", s'interroge Camille Pin, ex-joueuse. Réponse ce week-end.