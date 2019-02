Fed Cup: Mladenovic écartée, Garcia ouvrira le bal face aux Belges

Caroline Garcia, qui effectue son retour en Bleue après plus de deux ans d'absence, disputera le premier simple du 1er tour de Fed Cup face à la Belgique samedi à Liège, une rencontre sans Kristina Mladenovic, ni en simple ni en double, selon le tirage effectué vendredi.

Caroline Garcia, 19e mondiale, affrontera la N.2 belge Alison Van Uytvanck, 46e mondiale samedi en début d'après-midi. Ce sera au tour ensuite d'Alizé Cornet de jouer face à la N.1 belge, Elise Mertens (21e).

Assez logiquement si l'on s'en tient aux résultats du début de saison et du classement mondial, Julien Benneteau n'a pas sélectionné Kristina Mladenovic en simple, sortie récemment du top 60. L'ex N.1 française avait porté les Bleues sur ses épaules la saison dernière pour le premier tour de Fed Cup remportée face aux Belges. Mais elle vit depuis une crise de résultats qui l'a fait chuter au classement de façon régulière depuis plus d'un an. Le capitaine ne l'a pas non plus aligné en double, préférant la paire Fiona Ferro-Pauline Parmentier

"C'est tout simplement le choix du capitaine. On joue toutes bien en ce moment", a réagi Kristina Mladenovic en conférence de presse.