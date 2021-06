Féminicide de Julie Douib: l'accusé "assume" mais nie toute préméditation

"J'assume (...) mais je ne suis pas monté pour ça": Bruno Garcia-Cruciani, jugé pour l'assassinat de Julie Douib, a nié vendredi s'être rendu chez son ex-compagne pour la tuer, peinant toutefois à expliquer le déroulé des faits devant les assises de Bastia.

"J'assume ce qui s'est passé, je vais prendre une peine pour ça. Mais je ne suis pas monté un dimanche matin, avec mes enfants chez moi (à son domicile), ma famille, mes amis, pour ça", a-t-il déclaré, les mains dans le dos, évoquant le meurtre de la jeune femme, mère de ses deux fils de 8 et 10 ans au moment des faits, le 3 mars 2019 à L'Ile Rousse (Haute-Corse).

"Quand vous avez tiré, vous avez pensé à quelque chose d’autre qu’à vous-même?", lui demande l'avocate générale.

"A mes enfants", répond Bruno Garcia-Cruciani.

"Vous nous dites que quand vous avez tiré sur la mère de vos enfants, vous avez pensé à vos enfants?", répète, sidérée, la magistrate. Après un silence, il glisse: "Tout s'est passé très vite".

Revenant sur le déroulé des faits, il décrit, instant par instant, les moments qui ont précédé la mort de la jeune femme de 34 ans, dont il était séparé depuis septembre 2018.

"Julie Douib m'a ouvert, j'avais l'arme sur moi, je suis entré, elle a reculé quand elle a vu l'arme", se rappelle-t-il.

"Elle est allée dans la chambre, mon silencieux est tombé, elle m'a demandé +C'est quoi ça?+, elle a saisi le canon de mon arme, ça a tiré, c'est après que j'ai vu le sang, pour moi je ne l'avais pas touché", poursuit-il.

Sur la suite des événements, et notamment les deux autres tirs, dont celui qui a été fatal, confirmés par l'enquête, il répète: "C'est allé très vite, je peux pas vous dire".

- "Psychopathe" -

"Pourquoi l'avez-vous suivie sur le balcon?", demande la présidente. "Je sais pas, la panique, elle est partie en courant, du coup je l'ai suivie".

"Pourquoi n'êtes vous pas parti après le premier tir?", insiste-t-elle. "Je ne sais pas".

"Pourquoi n'avez-vous pas appelé les secours?", poursuit-elle. "Je ne m'explique pas Mme la présidente". "Je voulais rentrer chez moi et vite aller à la gendarmerie", ajoute M. Garcia-Cruciani.

Il est également interrogé pour savoir s'il avait la clé du domicile de son ex-compagne, plusieurs témoins mettant en doute qu'elle ait pu lui ouvrir. "Je n'ai pas les clés de chez elle", tranche-t-il.

"Pourquoi êtes-vous venu avec une arme?", lui demande-t-on encore. L'accusé hésite: "Parce que... je ne peux pas vous expliquer ça. Ca a été une multiplication de plusieurs incidents". Il précise également ne pas avoir tiré avec le silencieux.

L'avocate générale lui demande également s'il pense qu'on peut avoir "une discussion loyale" sur la garde des enfants quand on fait asseoir par terre quelqu'un en la menaçant d'une arme. "On ne parlait pas que de ça", rétorque-t-il: "Là, c'était la discussion sur la relation cachée" avec son nouveau compagnon.

Devant la cour, ce dernier explique plus tard avoir commencé à avoir une relation intime avec la jeune femme, après sa séparation fin septembre 2018. Dans le box, l'accusé regarde délibérément dans une autre direction.

"On n'était pas ensemble", explique ce professeur de sport, "on se fréquentait mais on n'avait pas l’intention de se mettre en couple. Il y avait quand même un psychopathe qui la traquait en permanence", dit-il sans détour.

"Tout ce qu’il a fait était prémédité depuis bien longtemps. Il va se servir de ça -- notre relation -- pour justifier l'injustifiable", assène-t-il aussi, expliquant que Julie Douib, "un rayon de soleil" qui "faisait tout pour ses enfants", avait "vécue pire que des violences physiques".

Vendredi matin, plusieurs experts ont détaillés les "incompatibilités" de la version de l'accusé avec les éléments techniques recueillis. Le verdict est attendu mercredi. L'accusé risque la réclusion à perpétuité.

Le meurtre de Julie Douib, 30e féminicide de l'année 2019, avait suscité une vague d'indignation en France, entraînant l'organisation par le gouvernement d'un sommet sur les violences faites aux femmes.