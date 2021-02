Fenêtre de lancement pour une mission vers Mars

Les différentes sondes vers Mars lancées en juillet 2020 arrivent dans l'orbite de la Planète Rouge. Elles ont profité d'une fenêtre de lancement. Le cycle de la mécanique céleste n'offre qu'une fenêtre de tir tous les 26 mois, la distance entre Mars et la Terre étant à cette période plus courte que d'habitude, ce qui rend le voyage plus facile (55 millions de kilomètres, soit environ six mois de voyage tout de même). Explication dans une vidéographie. VIDEOGRAPHIE