Fermer les écoles publiques? New York hésite encore

Les écoles publiques new-yorkaises peuvent-elles encore rester ouvertes, alors que le monde entier se cloisonne face au coronavirus? Les autorités locales ont résisté jusqu'ici aux pressions croissantes poussant à une fermeture, craignant de perturber l'économie et les services d'urgence, mais leur position semble de moins en moins tenable.

Depuis 48 heures, la pression sur Bill de Blasio, maire de cette métropole de 8,5 millions d'habitants - dont le nombre de cas confirmés du coronavirus augmente rapidement et dépassait les 300 dimanche - n'a cessé de monter, venant de parents, enseignants et de responsables d'hôpitaux de la ville.

"Une décision irresponsable", "un danger pour la santé de nos élèves, leurs familles et tout le personnel": c'est ainsi que le syndicat des enseignants UFT a qualifié samedi soir, dans un e-mail à ses adhérents cités par des médias locaux, le refus du maire de fermer les quelque 1.800 écoles publiques, fréquentées par environ 1,1 million d'élèves - soit le plus gros district scolaire des Etats-Unis.

La pression est d'autant plus forte que de nombreux autres districts, y compris ceux de Los Angeles, Seattle ou Washington, représentant des millions d'élèves, ont déjà fermé, tout comme la plupart des écoles privées de New York.

Le syndicat UFT a appelé les parents, déjà nombreux à demander une fermeture des écoles, à appeler un numéro d'appel d'urgence de la mairie pour faire pression.

"Je suis une mère qui travaille, je suis élue de New York, mes deux enfants fréquentent des écoles publiques", a notamment écrit Jessica Ramos sur Twitter. "Appeler à fermer les écoles et tout arrêter à New York n'est en aucun cas facile, mais c'est la prochaine étape nécessaire pour enrayer la propagation du virus".

Le président du conseil municipal, Corey Johnson, a lui aussi appelé fermement dimanche à fermer les écoles et tous les services non essentiels dans "la ville qui ne dort jamais", comme l'ont fait en Europe d'abord l'Italie puis la France.

"Tous les services non-essentiels devraient fermer, y compris les bars et les restaurants. Nous devrions laisser ouverts les essentiels comme les supermarchés, les supérettes, les pharmacies et les banques. Et les restaurants qui peuvent livrer à domicile devaient pouvoir rester ouverts", a-t-il déclaré dans un communiqué.

- "Conséquences négatives" -

Pour l'instant, Bill de Blasio répète ce qu'il dit depuis plusieurs jours, à savoir qu'une fermeture aurait des effets en cascade pires encore que le risque d'une contamination via les enfants.

"Il y a beaucoup de conséquences négatives", a encore déclaré l'édile démocrate dimanche, en indiquant avoir reçu également beaucoup de messages de parents lui demandant de maintenir les écoles ouvertes.

"J'explique aux New-Yorkais qu'il y a trois piliers qui définissent la civilisation à New York - écoles, transports en commun, et hôpitaux - et ces trois choses, à mon avis, il faut qu'elles continuent à fonctionner", a-t-il déclaré sur la chaîne ABC.

"Si vous n'avez plus de transports en commun, les professionnels de santé, le personnel de secours, beaucoup d'entre eux ne vont plus pouvoir aller là où elles doivent aller. Si vous n'avez plus d'écoles, beaucoup de gens dont nous avons besoin ne vont plus pouvoir travailler s'ils doivent s'occuper de leurs enfants".

"Nous sommes en guerre, donc je me fiche des critiques, mais j'écoute les inquiétudes légitimes, et j'essaie d'équilibrer l'équation", a ajouté ce partisan de Bernie Sanders, soulignant également le fait que des milliers d'enfants de familles pauvres dépendaient des écoles pour pouvoir manger le midi.

Il a néanmoins reconnu que "le jour pourrait arriver où les faits nous conduiront à fermer les écoles". Mais ce ne sera pas parce que quelqu'un a parlé le plus fort", a-t-il précisé.

Dimanche après-midi, la fermeture semblait imminente: le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo, qui a longtemps soutenu le maire de Blasio, a annoncé que les écoles devraient fermer, mais à condition d'avoir trouvé une solution pour fournir des repas aux élèves et pour permettre aux parents travaillant dans la santé de continuer à travailler.