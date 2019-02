Ferrand et Larcher condamnent solennellement la profanation de Quatzenheim

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a condamné solennellement mardi "l'ignoble" profanation au cimetière de Quatzenheim (Bas-Rhin), et le président du Sénat Gérard Larcher a appelé à "ne plus reculer, ne plus céder", à quelques heures d'une mobilisation en France.

"Je tiens solennellement, au nom de la représentation nationale, à condamner l'ignoble profanation du cimetière juif de Quatzenheim, dans le Bas-Rhin", a déclaré M. Ferrand (LREM) à l'ouverture de la séance des questions au gouvernement.

"Une fois de plus, une fois de trop, des inscriptions rappelant les heures les plus sombres de notre Histoire sont venues souiller notre mémoire collective", a-t-il ajouté.

Rappelant les images de Simone Veil récemment barrées d'une croix gammée, il a noté que "ces derniers jours, ces dernières semaines une vague d'actes antisémites sans précédent frappe notre pays", promettant que "la France restera debout face à l'ignominie".

De son côté, le président du Sénat Gérard Larcher a lui aussi condamné cette profanation dans un tweet. "Quand 85 tombes juives sont profanées, quand des inscriptions sont peintes sur des vitrines, quand le portrait de Simone Veil est souillé, c'est la France qui est agressée", écrit-il, invitant à "ne plus reculer, ne plus céder et ne plus craindre de nommer".

Richard Ferrand a rappelé que les travaux de l'Assemblée seraient "exceptionnellement" suspendus à 18H30 pour permettre aux députés "de participer au rassemblement" contre l'antisémitisme, sous les applaudissements debout des députés et du gouvernement.