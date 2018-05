"FÃªte Ã  Macron" : deux Ã©tudiants prÃ©sentÃ©s Ã  la justice

Deux étudiants, interpellés samedi en marge de la marche parisienne la "Fête à Macron" - dont l'un pour la dégradation d'un véhicule de Franceinfo - vont être présentés à un juge, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Paris.

Le premier, soupçonné d'avoir jeté un fumigène à l'intérieur d'un camion-régie de la radio publique et d'avoir lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre, a été déféré en vue d'une éventuelle mise en examen mardi par un juge d'instruction, a précisé le parquet.

Le second, placé en garde à vue pour "participation à un rassemblement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations", "dissimulation volontaire du visage lors d'une manifestation" et "refus de prélèvement d'empreintes digitales et d'ADN", va être présenté à un juge des libertés et de la détention. Ce dernier se prononcera sur son éventuel placement en détention provisoire en attendant son jugement en comparution immédiate, le 9 mai.

Lancée à l'initiative de la France insoumise, la marche contre la politique d'Emmanuel Macron a rassemblé 40.000 personnes à Paris selon la préfecture, 100.000 selon les organisateurs, dans une ambiance festive, quatre jours après un défilé du 1er-Mai marqué dans la capitale par des violences et le placement en garde à vue de 102 personnes.

Sept d'entre elles ont été mises en examen samedi pour "dégradations en réunion" et "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations".