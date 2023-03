FFF: le bras de fer est engagé entre Le Graët et Oudéa-Castéra

La crise à la Fédération française de football vire au bras de fer entre le président démissionnaire Noël Le Graët et Amélie Oudéa-Castéra, qui a nié mercredi avoir "menti" alors que les avocats du dirigeant déchu souhaitent attaquer la ministre des Sports en "diffamation".

Quelques heures après le départ du Breton (81 ans), son avocat Thierry Marembert avait tiré mardi à boulets rouges sur "AOC", annonçant sur France 5, son intention de la "poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République" et demandant "l'annulation" du rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), accablant pour celui qui a dirigé la Fédération française de football de 2011 à 2023.

Selon l'avocat du dirigeant, les inspecteurs de l'IGESR "ont été manipulés, forcés par leur ministre", pointant du doigt une différence entre la synthèse du rapport, publiée le 15 février et qui évoquait l'envoi de "SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres", et l'intégralité du document, jamais rendu public.

Interrogée mercredi sur RTL, Amélie Oudéa-Castéra a fermement défendu les inspecteurs de l'IGESR.

"Nous avons fait un travail approfondi de quatre mois, dans le respect du contradictoire de chacune des parties (...)", a-t-elle dit, et "je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait".

"Je trouve cela affligeant, je n'ai jamais insulté personne, je suis restée polie, je ne l'ai jamais accusé de harcèlement", a-t-elle également indiqué, rappelant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre de l'ex-président de la FFF.

"Cette stratégie de défense ne dupe pas grand-monde (...)", a-t-elle ajouté en réponse à Noël Le Graët, qui avait estimé mardi dans Le Monde être victime d'une "cabale politico-médiatique bien organisée" et avait dénoncé "de nombreuses ingérences politiques, notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d'impartialité."

- Sonia Souid persiste et signe -

La FFF, visée dans l'audit pour sa politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avait aussi pointé mardi "un dénigrement disproportionné de l'instance" et regretté un "défaut de réelle procédure contradictoire".

Sollicité par l'AFP, le ministère des Sports refuse pour le moment de rendre public l'intégralité du rapport et réfute la thèse d'une synthèse biaisée, avancée par le camp le Graët.

Selon un extrait du rapport, consulté par l'AFP, la mission a constaté "un faible nombre d'écrits (SMS notamment) produits par M. Le Graët, utilisant des formulations ambigües pouvant recevoir différentes interprétations et un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel".

L'agente de joueurs Sonia Souid, dont le témoignage dans la presse avait accéléré la chute du tout-puissant patron de la FFF, a de son côté enfoncé le clou mercredi, persistant dans ses accusations.

"Oui, Noël Le Graët a eu des comportements très inappropriés. Ce que j'ai dit aux inspecteurs, c'est qu'effectivement, ce que j'ai ressenti est une forme de harcèlement. J'ai subi une forme de harcèlement. Il faut qu'il assume", a-t-elle déclaré à l'AFP, réfutant avoir été "téléguidée".

Malgré la tempête médiatique autour de son cas et sa disgrâce, Noël Le Graët ne compte en tout cas absolument pas s'effacer du monde du football. Nommé en janvier 2022 délégué à Paris du président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino, une fonction jusque-là honorifique, il compte bien s'y "investir" pleinement.

"Je vais prendre la direction de l'annexe parisienne de la Fifa, à l'hôtel de la Marine, dès la semaine prochaine", a-t-il expliqué à l’Équipe.