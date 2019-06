FFR: l'opposition à Laporte veut "prendre ses responsabilités" face à un rugby français en "crise" (tribune)

Un rugby français en "crise", une gestion de l'équipe de France "brutale et ubuesque": l'opposition à Bernard Laporte a symboliquement lancé dimanche via une tribune dans le JDD sa campagne pour la présidence de la FFR, fustigeant la direction actuelle et affirmant vouloir prendre ses "responsabilités".

"Le rugby français est en quête d'une renaissance", affirment les ex-internationaux Serge Blanco, Fabien Pelous et Jean-Claude Skrela au Journal du Dimanche dans une tribune également co-signée par le président de la Ligue Ile-de-France Florian Grill, l'un des leaders de l'opposition au président Laporte qui brigue un nouveau mandat à la tête de la FFR aux prochaines élections en 2020.

"Ni la gestion ni les méthodes de l'équipe actuellement à la tête de la Fédération ne donnent de raisons d'espérer aux pratiquantes et aux pratiquants", estiment les signataires, indiquant vouloir prendre leurs "responsabilités" autour d'un "triptyque" constitué de "la passion de la compétition, les valeurs éducatives, l'engagement citoyen".

Jusque-là sans réel programme ni tête de liste, ce groupe d'opposition commence à évoquer quelques pistes, comme celle de "retrouver, de l'École de rugby aux équipes de France, une identité de jeu basée sur un rugby de mouvement et de vitesse". Il indique également que son programme sera "amendé" et "enrichi", avec comme "objectif de rassembler la famille du rugby et de lui redonner un avenir".