Fiction, divertissement, sport : rentrée très "offensive" pour TF1

Un regain de nouveautés en fiction dont une mini-série historique à très gros budget, des paris audacieux dans le divertissement et le retour de la Coupe du Monde de Rugby: TF1 promet une rentrée "offensive" pour cette saison 2019-2020, en proposant, plus que jamais, des programmes qui visent à rassembler toutes les générations.

"C'est une des rentrées les plus offensives que nous faisons depuis des années, et ce dans toutes les catégories de programmes", a assuré Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1, dans un entretien à l'AFP.

Surfant sur le succès d'"Infidèle", "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi", ou des "Bracelets rouges", "nous allons poursuivre notre politique de création en fiction française en la renforçant cette année en volume, avec pas moins de 15 nouveautés cette année", fait-il valoir,

Il s'agira notamment de téléfilms en écho à des faits de société, après le succès de "Catherine Sauvage", dont deux basés sur des faits réels : "Itinéraire d'une maman braqueuse" et "Le premier oublié" avec Matt Pokora et Muriel Robin.

TF1 diffusera aussi "Colombine", sa première fiction incarnée par Corinne Masiero, la vedette de "Capitaine Marleau" sur France 3, et "Le temps est assassin", mini-série adaptée d'un best-seller de Michel Bussi.

Mais le clou de cette offensive dans la fiction sera sans nul doute "Le bazar de la charité", une mini-série en huit épisode qui fait figure de mégaproduction, à l'aune des séries françaises, avec plus de 17 millions d'euros de budget. Une fiction historique, qui revient sur un incendie tragique dans le Paris de la fin du 19e siècle, et au casting prestigieux.

"C'est la fiction la plus importante en matière de télévision gratuite depuis de nombreuses années, et c'est un vrai pari pour nous", qui pourrait ouvrir la voie à un renouveau des fictions historiques à la française, souligne M. Bailly. Pour l'occasion, TF1 a d'ailleurs noué un partenariat inédit avec Netflix.

- Chanteurs masqués et ballon ovale -

Côté fictions étrangères, TF1, portée par le succès de "Good Doctor", proposera une autre fiction médicale, "New Amsterdam", l'un des programmes phares de NBC l'an dernier, et plusieurs thrillers inédits.

Côté divertissement, le groupe mise toujours sur ses locomotives, comme "Danse Avec les Stars", qui fête ses 10 ans cette année, ou The Voice, et prépare le lancement de "The masked singer", un format (concept d'émission, ndlr) sud-coréen qui a cartonné dans de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne. "C'est le plus gros format d'émission en divertissement depuis 10 ans et The Voice", assure M. Bailly.

Un programme dans lequel un jury d'"enquêteurs" doit deviner qui se cache derrière des chanteurs vêtus de costumes loufoques. Ce divertissement devrait faire beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, tout en collant à l'objectif de TF1 qui veut proposer des programmes capables de rassembler "toutes les générations".

"Ce sera, sans contestation, l'un des plus grands événements de la saison à la fois sur TF1 et globalement à la télévision", assure le responsable. On retrouvera Camille Combal, l'animateur qui monte chez TF1, comme présentateur de ce show attendu "cet hiver". "Nous allons enregistrer les émissions en septembre, avec la plus grande confidentialité, puisque tout l'enjeu est de découvrir qui se cache derrière les costumes", dit Fabrice Bailly.

Enfin, le groupe mise de nouveau sur le sport: après deux années dominées par les Mondiaux de football masculin puis féminin, TF1 se mettra cet automne à l'heure de la Coupe du Monde de Rugby au Japon (du 20 septembre au 2 novembre), avec un gros dispositif. D'autant que contrairement à l'édition 2015, où Canal+ codiffusait la compétition, le groupe sera cette fois l'unique diffuseur en France, avec les matchs de l'Equipe de France et les grosses affiches sur TF1 (les autres rencontres passeront sur sa petite soeur TMC).

La saison sera par ailleurs marquée par une intensification de la concurrence sur le marché du streaming, face à laquelle le groupe se dit bien armé, via notamment le lancement de Salto, plateforme commune de TF1, France Télévisions et M6. "Face à un marché en plein bouleversement et où tout va très vite, notre groupe est lui-même en pleine transformation", fait-il valoir.