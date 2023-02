"FIFA best": Messi sacré meilleur joueur 2022 et Putellas, meilleure joueuse

Alexia Putellas, sous les couleurs de Barcelone, célèbre son but contre le Real Madrid, en liga espagnole, au stade Johan Cruyff de Barcelone, le dimanche 13 mars 2022. (AP Photo/Joan Monfort)

Lionel Messi célèbre avec le trophée devant les fans après avoir remporté le match de football final de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France au stade Lusail à Lusail, Qatar, le 18 décembre 2022. (AP Photo/Martin Meissner)

La FIFA dévoile l'équipe-type 2022

Encore pire que la compo de Deschamps contre la Tunisie au Mondial, le "XI des joueurs" de la #FIFA en 3-3-4 avec un seul défenseur central et un seul milieu défensif #FIFABest #TheBest pic.twitter.com/r7ZcvoKGnE — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) February 27, 2023

Quel classement pour les joueurs africains ?



Yassine Bounou, le portier marocain était en lice pour le trophée meilleur gardien, aux cotés du belge Thibaut Courtois et l'argentin Emiliano Martinez qui, lui, a décroché le titre. Le gardien de but du FC Séville a marqué les esprits au Qatar, grace à ses performances saluées par la presse sportive. Il n'a encaissé qu'un seul but en 5 match, avant la demi-finale contre La France. En huitième de finale, il a stoppé deux tirs au but pour offrir la qualification à son équipe.



Un autre joueur du Maroc était ausi sur le tableau d'honneur lors de la cérémonie de remise de prix. Achraf Hakimi est le seul joueur africain ayant fait partie du onze de la FIFA. Demi-finaliste avec le Maroc lors de la coupe du monde au Qatar, le latéral droit du PSG était aussi 8e dans le classement pour le trophée "the best", avec 15 points.



Le sénégalais sadio Mané, absent lors du denier mondial 2022 pour blessure, est 6e avec 19 points obtenus. En deuxième position dans le classement du ballon d'or 2022, Sadio Mané a été sacré meilleur joueur africain par la Confédération africaine l'année dernière. L'attaquant égyptien évoluant au Liverpool Mohammed Salah, finaliste pour le titre joueur de la FIFa l'année dernière, arrive en 14e position avec seulement deux points.



Les deux gagnants ont été élus par un jury composé des sélectionneurs et capitaines des équipes nationales et de journalistes. Ce panel a été complété par un vote du public sur internet.La millieu de terrain espagnole Alexia Putellas décroche cette distinction de la Fifa pour une deuxième année consécutive. La joueuse du FC barcelone a aussi été sacrée ballon d'Or en 2021 et 2022.Messi,35 ans, a reçu cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019, succédant à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021. Le septuple Ballon d'Or était en concurrence avec les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema. Toutefois, il était le grand favori de la soirée organisée Salle Pleyel, deux mois et demi après son sacré mondial au Qatar avec l'Argentine, le seul grand titre qui manquait à son immense palmarès.La superstar du PSG n'a pas été le seul Argentin à être honoré. Le sélectionneur Lionel Scaloni et le gardien argentin Emiliano Martinez ont été également primés, respectivement meilleur entraîneur de l'année et meilleur gardien de but.Le portier argentin n'a visiblement pas pâti de sa célébration obscène à l'issue de la finale de la Coupe du monde, au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien du tournoi. Non plus, de ses nombreuses provocations, notamment à l'égard de Kylian Mbappé, lors des fêtes organisées en Argentine au retour de la sélection.D'autres joueurs ont été performants aussi pendant l'année dernière, mais n'ont pas pu décrocher les prix individuels. Ils font partie de l'équipe-type de la FIFA, une formation 3-3-4, dévoilée lors de la sérémonie de la remise des trophées "the best 2022".Deux joueurs de la ligne d'attaque du PSG figure sur cette liste, Lionel Messi et son coéquipier Kylian Mbappé, deuxième dans le classement des meilleurs joueurs pour l'année 2022, derrière l'argentin. L'attaquant francais du Réal Madrid Karim Benzema, ballon d'or 2022, et l'attaquant du Machester City Erling Haaland complètent la liste.En millieu de terrain, la FIFA alligne le joueur du Manchester City Kevin de Bruyne aux cotés du croate Modric, 37 ans et le brésilien Casemiro qui évolue actuellement au Manchester United.Achraf Hakimi (PSG), Jao Cancelo ( Bayern Munich) et Virgil Van Dijk sont les défenseurs de cette équipe concoctée par la FIFA dont le but est gardée par le portier belge Thibaut Courtois.Cette composition attire pas mal de critique, même au sein de la presse sportive. "Encore pire que la compo[sition] de Deschamps contre la Tunisie au Mondial", ironise sur tweeter le journaliste Patrick Juillard, peu après la publication de la liste. "Le XI des joueurs de la FIFA en 3-3-4 avec un seul défenseur central et un seul milieu défensif ", reproche t-il à la patronne du football international.