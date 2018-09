Fifa: les jets privés de Valcke et les coups de main au fils

Le Français Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fifa, suspendu 10 ans pour corruption, utilisait régulièrement des jets privés pour lui et sa famille et a profité de sa position pour aider son fils à décrocher un juteux contrat, selon les conclusions du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Egalement mis en cause dans une affaire de revente de billets du Mondial-2014, Valcke avait été suspendu 12 ans par la commission d'éthique de la Fifa. Cette peine a été réduite à 10 ans en appel et confirmée par le TAS le 27 juillet.

Entre janvier 2011 et septembre 2013, les vols en jets privés par des cadres de la Fifa ont coûté 11,7 M USD (9,9 M EUR), Valcke en étant en grande partie responsable, selon les attendus de la décision du TAS qui reprennent un mémo interne datant de 2013 et adressé au Français pour lui demander de trouver des solutions "alternatives et moins coûteuses".

Durant son mandat de secrétaire général, M. Valcke "a effectué quatre voyages qui ne s'inscrivaient pas dans la politique de déplacements de la Fifa, car l'usage de jets privés ne répondait pas à des exigences de sécurité ou de réduction des coûts et parce qu'il était accompagné de membres de sa famille aux frais de la Fifa", peut-on lire.

En septembre 2012, le bras droit de Blatter, à l'occasion d'un déplacement à New Delhi, en profite pour visiter le Taj Mahal, en compagnie de sa femme et de l'un de ses fils.

En juillet 2015, il se rend en jet privé à Saint-Pétersbourg pour participer à une réunion du Comité exécutif et au tirage préliminaire du Mondial-2018. Il est accompagné de son épouse, de sa fille, ses deux fils et de la nounou. A bord, son fils Sébastien qu'il a fait venir de Sao Paulo à Zurich, "en business aux frais de la Fifa". Le surcoût est évalué par la Fifa à "environ 71.699 USD qui n'ont pas été déduits du salaire de M. Valcke".

S'il a utilisé un jet privé, c'est pour répondre "aux directives de Sepp Blatter de ne pas voyager sur des vols commerciaux pour éviter d'être arrêté", explique Valcke. Quelques mois auparavant, des responsables du football mondial avaient été arrêtés à Zurich, déclenchant le pire scandale de corruption de l'histoire de la Fifa.