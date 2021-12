FIFA : vers une Coupe du Monde de football tous les deux ans ?

Le 17 décembre 2021, la FIFA rend public une étude globale dont la conclusion mise en exergue dans le titre semble la satisfaire : "Une majorité de fans est favorable à des Coupes du Monde de football masculine et féminine plus fréquentes". Tel est le résultat d'une étude réalisée à l'échelle mondiale basée sur des sondages "impliquant plus de 100 000 personnes dans 140 pays", note la FIFA.

Tout a commencé en mai 2021, quand 166 associations membres de la FIFA se sont réunies au Congrès de la FIFA et ont voté en faveur de l'examen de la faisabilité d'une Coupe du Monde masculine et féminine tous les deux ans.

La FIFA lance alors "le plus grand processus de consultation que le football ait jamais connu". Cette consultation, menée par Arsène Wenger (actuellement directeur du Développement du football mondial de la FIFA) et Jill Ellis (double championne du monde du football féminin), doit mener à réfléchir à l'avenir du football mondial.

Pour rappel, en septembre, la FIFA avait publié les résultats d'un premier sondage sur un échantillon de 23000 personnes dans 23 pays. Cette fois-ci, près de 77000 personnes ont été sondés, selon la FIFA.

Pourquoi maintenant ? Simplement parce que l'actuel calendrier international des matches va expirer en 2023 pour le football féminin et en 2024 pour le football masculin. À partir de ces dates, rien n'est décidé. C'est donc l'opportunité idéale pour permettre des changements dans la structure même du football international.

Ce "dialogue ouvert" était au départ dirigé vers des acteurs du football comme les entraîneurs et les joueurs. Il s'est désormais étendu à ceux qui font vivre ce sport : les supporters.

Ce que disent les chiffres du dernier sondage

Sur 76 890 passionnés de football ont été consultés sur la question suivante [une pour la coupe masculine et une pour la coupe féminine ndlr] : "Aimeriez-vous regarder la Coupe du Monde de la FIFA plus fréquemment (par exemple tous les deux ans), à condition que la charge de travail globale des joueurs/joueuses n'augmente pas par rapport à ce qu'elle est actuellement ?"

La majorité des supporters se prononcent en faveur d'une augmentation de la fréquence de la Coupe du monde :

- pour la féminine 52,4% oui / 28,4% peut-être / 13,5% non / 5,7% sans avis

- pour la masculine 63,7% oui / 23,3% peut-être / 11,0% non / 2,0% sans avis

52,4% totalement favorables à la Coupe du Monde féminine plus fréquemment

63,7% totalement favorables à la Coupe du Monde masculine plus fréquemment

Les plus âgés sont plus réticents

On se rend compte que les supporters les plus âgés sont plus conservateurs : pour la Coupe du Monde masculine par exemple, 69% des 25-34 ans sont favorables alors qu'ils ne sont que 55% chez les plus de 35 ans.

Les plus jeunes sont plus enclins à une Coupe du Monde masculine plus fréquente

Pour la Coupe du Monde féminine, moins de la moitié des sondés est favorable

L'Afrique et l'Asie, les continents les plus favorables

On retrouve ce clivage d'âge parmi les sondés également en ce qui concerne la Coupe du monde féminine. Ils ne sont plus que 45% des plus de 55 ans à être favorables à une compétition tous les deux ans.

De même, on constate que les plus favorables viennent du continent africain et d'Asie. C'est sur le continent africain que les supporters semblent le plus favorables à des Coupes du monde plus fréquentes (76 % "pour" une Coupe du monde masculine plus fréquente), suivi par l'Asie (66 %).

En Europe, on est plus réticents

En Europe, plus de réticence

Le top 3 des pays les plus réticents pour le Mondial masculin

Et on ne sera pas étonné de constater le même clivage en ce qui concerne la Coupe du monde masculine. Le plus haut pourcentage de favorables se retrouve chez les membres des supporters des championnats africains et asiatiques.

Le taux de désapprobation est particulièrement important auprès des amateurs de football de trois pays européens : l'Angleterre (53 % contre une Coupe du monde masculine plus fréquente), l'Allemagne (50 %) et... la France (42 %). "Cette étude a été l'une des plus complètes jamais réalisées dans le secteur du sport mondial", déclare Peter Weber, le directeur général d'IRIS, l'organisme qui a été chargé de faire cette étude.

Pays moins enclins au changement de la coupe du monde masculine.

Le top 3 des pays les plus favorables pour le Mondial féminin

Les trois pays les plus favorables au changement de rythme pour la Coupe du monde féminine sont l'Inde, la Turquie et le Vietnam.

Les pays les plus favorables à une coupe du monde féminine tous les deux ans.

Les pays les plus favorables à cette idée pour le Mondial masculin sont la Turquie (87 %), l'Inde (85 %) et l'Afrique du Sud (85 %).

Les pays les plus enclins au changement de fréquence de la coupe du monde masculine.

À noter que cette question a été posée avec une condition précise : "que le niveau de sollicitation des joueurs n'augmente pas ". La FIFAe ajoute que "la réduction du nombre de fenêtres internationales, l’introduction d’une période de repos obligatoire et la protection de la santé et du bien-être des joueurs ont été les principaux arguments de la FIFA au cours du processus de consultation ".