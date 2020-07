Fifagate: l'ex-président de la Conmebol, détenu à Miami, a contracté le Covid-19 (avocat)

L'ex-président de la confédération d'Amérique du Sud (Conmebol), Juan Angel Napout, qui purge une peine de 9 ans de prison à Miami pour corruption dans le "Fifagate", a contracté le Covid-19, a annoncé lundi son avocat.

"Il ne pouvait pratiquement plus parler lorsque son épouse l'a appelé. Il avait la gorge très irritée" et des problèmes pour respirer, a déclaré son avocat José Gonzalez à la radio 730 AM d'Asuncion, la capitale du Paraguay, dont est originaire M. Napout et où se trouve le siège de la Conmebol.

"Il est diabétique, souffre d'hypertension et est très stressé", a ajouté l'avocat en confirmant que son client était positif au nouveau coronavirus, soulignant que "son état de santé était très grave".

Cette annonce intervient un peu plus d'une semaine après le rejet pour la seconde fois par la justice américaine d'une demande d'aménagement de peine pour M. Napout, 62 ans, afin que ce dernier puisse être assigné à résidence.

L'avocat a indiqué qu'il allait faire une demande de transfert pour que son client puisse purger le reste de sa peine, soit encore 5 ans, dans son pays, le Paraguay.

Selon la défense, on compte 70 cas de Covid-19 parmi les détenus et 7 au sein du personnel dans l'établissement pénitencier de Floride où est retenu M. Napout.

Début avril, la juge fédérale Pamela Chen avait refusé une demande de libération de M. Napout liée à la pandémie de coronavirus, estimant qu'il existait un risque important de voir le Paraguayen quitter le territoire.

Outre sa peine de 9 ans de prison, M. Napout avait également été condamné à une amende d’un million de dollars et à restituer 3,3 millions de dollars de pots-de-vin perçus dans le cadre d'un vaste scandale de corruption au sein de la Fifa

Cet ancien responsable du football sud-américain, qui fut également vice-président de la Fifa, avait comparu aux Etats-Unis fin 2017, durant un procès de six semaines qui avait exposé les millions de dollars de pots-de-vin versés par des sociétés de marketing sportif, en échange des droits de retransmission télé et de promotion de tournois du continent, dont la Copa America et la Copa Libertadores.