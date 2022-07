Fin de l'ère Boris Johnson au Royaume-Uni : retour sur trois années turbulentes

Exit le héros du Brexit. Boris Johnson rêvait d'entrer dans l'histoire comme l'un des Premiers ministres britanniques au plus long mandat. Mais la fin de sa présence au 10 Downing Street est désormais acté. Boris Johnson vient d'annoncer sa démission de la tête du parti conservateur ce jeudi 7 juillet.

Jeremy Hunt, à gauche, félicite Boris Johnson après l'annonce du résultat du scrutin pour le nouveau chef du parti conservateur, à Londres, le 23 juillet 2019. © Stefan Rousseau/ AP

Chargement du lecteur...

Le champion des pro-Brexit Boris Johnson est élu à la tête du parti conservateur après une victoire écrasante face au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt.Le lendemain, il est nommé Premier ministre par la reine Elizabeth II et promet une sortie rapide de l'Union européenne.Ultra-populaire, il remporte en décembre 2019 une majorité historique à la Chambre des Communes pour les conservateurs à l'issue d'élections législatives anticipées.Les députés approuvent son accord sur le Brexit et le 31 janvier 2020. Trois ans et demi après le référendum, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne.Le Premier ministre annonce le 27 mars qu'il a été testé positif au nouveau coronavirus, après avoir éprouvé des symptômes légers.Le 5 avril, il est hospitalisé. Il est transféré le lendemain en soins intensifs et y restera trois jours.Le Premier ministre est critiqué depuis le début de la pandémie pour sa gestion de la crise. Il est accusé notamment d'avoir tardé à réagir.En avril 2021, il dément avoir tenu des propos polémiques où il s'opposait à un troisième confinement.

Boris Johnson se débat également avec une affaire de lobbying éclaboussant certains membres de son gouvernement. Il est au cœur d'une polémique au sujet du financement coûteux de la rénovation de son appartement de fonction.

Malgré les critiques, le parti du Premier ministre gagne du terrain face aux travaillistes lors d'élections locales le 6 mai 2021. Il s'empare d'un bastion historique d'Hartlepool dans le nord-est de l'Angleterre.

Début décembre, les révélations s'accumulent sur plusieurs fêtes illégales organisées au cœur du pouvoir lors des confinements.Les Britanniques dénoncent un deux poids deux mesures. Le Premier ministre venait d'annoncer un durcissement des restrictions. La liste des fêtes s'allongent dans les semaines qui suivent et des enquêtes sont ouvertes.

Chargement du lecteur...

Le 12 avril, Boris Johnson annonce avoir reçu une amende de la police pour avoir enfreint la loi.Il est accusé d'avoir participé à un pot surprise pour son anniversaire en juin 2020 à Downing Street. Ses explications varient, mais il assure au Parlement qu'il n'a pas enfreint les règles. C'est du jamais vu pour un Premier ministre en exercice.

Le scandale des fêtes illégales fait plonger la popularité du Premier ministre. Le peuple britannique lui fait savoir et lui impose un revers lors d'élections locales le 5 mai.

Boris Johnson survit le 6 juin à un vote de défiance des députés de son Parti conservateur. Il avait été lancé par des frondeurs excédés par le "partygate", ou le scandales des fêtes illégales.Plus de 40% des députés indiquent ne plus avoir confiance dans le Premier ministre. Un chiffre à la hauteur du malaise qui anime le pouvoir.Au "partygate" s'ajoute une série embarrassante de scandales sexuels chez les conservateurs. Un député arrêté puis libéré sous caution mi-mai est soupçonné de viol. Un ancien parlementaire est lui condamné en mai à 18 mois de prison pour l'agression sexuelle d'un adolescent.

Le 5 juillet, Boris Johnson s'excuse et reconnaît une "erreur" quant à la nomination dans son gouvernement de Chris Pincher en tant que chargé de la discipline parlementaire des députés conservateurs. Le Premier ministre avait été mis au courant d'accusations à caractère sexuel le visant.

Lassés des scandales, deux ministres de haut rang démissionnent. Ils sont suivis dans les heures qui suivent par une avalanche de démissions au sein du gouvernement.La BBC assure que Boris Johnson s'apprête à démissionner de la tête du parti conservateur. Une prise de parole est attendue dans la journée.