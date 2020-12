Final Four de hand: le joueur du PSG Luc Steins positif au Covid-19

Le demi-centre néerlandais du Paris SG Luc Steins a été testé positif au Covid-19, à la veille du "Final Four" de la Ligue des champions de hand, et a été placé à l'isolement, a-t-on appris par le club dimanche soir.

Luc Steins a été testé positif d'après le résultat d'un test effectué samedi.

Placé à l'isolement, il ne s'est pas entraîné et n'a pas voyagé avec l'équipe dimanche en direction de Cologne (Allemagne), où est organisé lundi et mardi le "Final Four" de l'édition 2019/2020 de la Ligue des champions de handball.

Aucun autre joueur de l'effectif n'a été testé positif, selon les résultats des tests effectués samedi, a précisé le club.

Arrivés en début d'après-midi en Allemagne, joueurs et membres du staff ont de nouveau été testés et attendaient dimanche soir ces nouveaux résultats, en attendant de pouvoir intégrer la bulle sanitaire mise en place par la Fédération européenne de handball (EHF) afin de limiter la propagation du virus.

Luc Steins avait été engagé par le Paris SG comme joker médical fin novembre, afin de pallier l'absence de Nikola Karabatic, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit mi-octobre.

L'international néerlandais aurait dû faire ses tout premiers pas dans la compétition reine à l'occasion de ce "Final Four".