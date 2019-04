Finale de Coupe de France: séance de tirs au but entre le PSG et Rennes

Le Paris SG de Kylian Mbappé, exclu pendant la prolongation, va devoir passer par une séance de tirs au but pour tenter de s'imposer en finale de la Coupe de France, samedi, contre Rennes.

Les deux équipes étaient à égalité 2-2 à la fin de la prolongation.

Les Parisiens ont mené rapidement de deux buts après des réalisations de Dani Alves (13e) et Neymar (21e), mais les Bretons ont rattrapé leur retard après un but contre son camp du défenseur parisien Presnel Kimpembe et l'égalisation de Mexer (66e) de la tête.

Le PSG, quadruple tenant du titre, espère conquérir le 40e trophée de son histoire samedi, tandis que Rennes rêve de gagner son premier titre depuis 1971 en Coupe de France, déjà.