Floraison des cerisiers en un temps record au Japon

Les cerisiers en fleurs atteignent leur pleine floraison en un temps record cette année au Japon, a déclaré mercredi l'agence météorologique nationale, établissant un lien entre cette précocité et le réchauffement climatique.

Dans l'ancienne capitale de Kyoto, la floraison des cerisiers a atteint son apogée le 26 mars, soit 10 jours plus tôt que la moyenne et un record depuis que le gouvernement a commencé à enregistrer de telles données en 1953.

"Nos études ont montré que le début de la saison de la floraison des cerisiers est étroitement lié à la température moyenne en février et mars", a déclaré à l'AFP Shunji Ambe, un responsable de l'Agence météorologique japonaise.

"Nos observations de la vie végétale montrent que les phénomènes printaniers (comme la floraison des cerisiers et des pruniers) ont tendance à se produire plus tôt, tandis que les phénomènes automnaux (comme le brunissement des feuilles) sont retardés", a précisé M. Ambe.

"Nous pensons que ces phénomènes reflètent une tendance à la hausse des températures", a-t-il ajouté.

Les cerisiers en fleurs de Tokyo ont atteint leur pleine floraison le 22 mars, soit un jour plus tard que le record le plus précoce enregistré en 2002. En moyenne, les cerisiers en fleurs de Tokyo atteignent leur apogée le 2 avril.

Sur les 58 cerisiers-témoins officiellement désignés à travers le Japon, 24 ont commencé à fleurir à la date la plus précoce jamais enregistrée, a indiqué l'agence.

Quatorze arbres ont par ailleurs atteint leur pleine floraison en un temps record.

La plupart de ces arbres désignés sont de la variété la plus connue et la plus appréciée, le yoshino, réputé pour ses fleurs blanches et roses qui s'épanouissent pendant environ deux semaines et tombent soudainement en une pluie de petites pétales semblables à des confettis.

Des chercheurs qui ont étudié d'anciens poèmes japonais et des documents historiques ont également déclaré que les fleurs de cerisier d'autres variétés sauvages sont devenues plus précoces au fil des siècles.

La semaine dernière, respectant les traditions, de nombreux Japonais se sont pressés dans les parcs ou le long des rivières pour admirer les cerisiers en fleurs en dépit des mises en garde sanitaires liées à la persistance du coronavirus.